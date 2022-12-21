Doktorun hali görenlerin içini parçalamıştı! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı: Tuvalet ihtiyacımı gidermek için...

Bağcılar Çınar Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde Doktor Mahmut Doğan'a yumruk ve tekmelerle saldıran Y.İ., olay yerinde polis tarafından yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Bağcılar Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanarak bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Y.İ, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"BENİ TAKİP ETTİ"

Y.İ, hakimlikte verdiği ifadede, "Lavabo ihtiyacımı gidermek için sağlık ocağına girdim. Lavaboda sigara içmedim, ihtiyacımı giderdim. Çıkınca da doktorla karşılaştım. Bana tuvalete girmek için izin alman gerektiğini söyledi. Ben de özür dileyerek, çıkışa yöneldim. Ancak beni takip etti ve çıkışta aramızda bir arbede yaşandı. Olay istemeden bu noktaya geldi" dedi.

Hakimlik saldırganın 'Basit yaralama' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli, cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada, gazetecilerin 'Neden doktora saldırdınız?' sorusuna, 'Kendisi saldırdı’ karşılığını verdi. (DHA)



