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Sedye üzerindeki hali yürekleri parçaladı! Kanlar içindeki doktorun görüntüsü: Hayatımda gördüğüm en acı videolardan biri!

21.12.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki bir doktora yapılan saldırı sontası çekilen görüntüler dehşete düşürdü. Sağlık ocağında uğradığı saldırı sonrası kanlar içinde kalan doktor Mahmut Doğan, sedye üzerinde "Gözüm görmüyor arkadaşlar, gözüm görmüyor" diyerek sayıkladı. Sağlık çalışanları Doğan'ı "hocam bir şey yok" deyip sakinleştirmeye çalıştı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberi bu kez İstanbul'dan geldi. Bağcılar'daki bir Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan doktor Mahmut Doğan, bir kişinin yumruklu, tekmeli saldırısına uğradı. Kanlar için kalan doktor Doğan, yüzünden yaralandı. Meslektaşları tarafından hemen müdahale edilmek istenen doktorun sedye üzerindeki kanlar içindeki görüntü yürek parçaladı. Kandan yüzü gözükmeyen doktor, "Gözüm görmüyor arkadaşlar, gözüm görmüyor" diyerek sayıkladı. O anlar anbean kameraya yansırken gazeteci Kenan Taş görüntüleri "Hayatımda gördüğüm en acı videolardan biri!" notuyla paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Korkunç olay, saat 15.50 sıralarında, Bağcılar Çınar Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Aile Sağlığı Merkezi'ne gelerek yaklaşık 1 saat boyunca tuvalete girip çıkan Y.İ.'yi fark eden hemşireler, durumu Doktor Mahmut Doğan'a bildirdi. Doğan'ın, Y.İ.'yi uyarması üzerine Y.İ., "Seni parçalarım" diyerek doktoru tehdit etti. Bunun üzerine doktor, polis çağırılmasını istedi. Daha sonra Y.İ., doktor Mahmut Doğan'a yumrukla saldırdı. Saldırgan, kanlar içinde düşen doktoru yerde tekmelemeye başladı. Binada bulunanlar, saldırgana engel olmaya çalışırken, yaralı doktoru acil müdahale odasına taşıdı. Bu sırada kaçmaya çalışan saldırganı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yakaladı. Doktor Mahmut Doğan ve yaralı olduğu anlaşılan saldırgan Y.İ., tedavileri yapılmak üzere Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KANLAR İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Doktorun kanlar içinde kaldıktan sonra sedyede çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntüleri gazeteci Kenan Taş paylaştı.

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"ŞU DOKTORUN HALİNİ GÖRÜNCE KONUŞACAK KELİME BULAMIYORUM"

Taş, yaptığı paylaşımda "Hayatımda gördüğüm en acı videolardan biri. Düşünün sağlığına kavuşsun diye uğraştığınız insanların yakınları sizi öldürmeye teşebbüs ediyor. Vicdan yok,ahlak yok, kalp desen o da yok. Şu doktorun halini görünce konuşacak kelime bulamıyorum çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

"GÖZÜM GÖRMÜYOR ARKADAŞLAR, GÖZÜM GÖRMÜYOR"

Görüntülerde kanlar içinde kalan doktorun "Herhalde bir şey görmeyeceğim. Gözüm görmüyor arkadaşlar, gözüm görmüyor." diyerek sayıkladığı görüldü.

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Çevresindeki meslektaşları ise talihsiz doktoru "Davut hocam sakin olun, sakin olun hocam. Tamam hocam, ben buradayım rahat olun." diyerek yatıştırmaya çalıştı.

"HİÇ BEKLEMEDİĞİM ANDA GÖZÜME YUMRUK ATTI"

Kaldırıldığı hastanede yaşadığı olayı anlatan Doktor Mahmut Doğan, "30 yıllık hekimim, Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışıyorum. Saat 15.30 civarı hastalar bitti. İkinci kattaki hemşire arkadaşlar beni aradı. 'Odamızın yanındaki tuvalete girip çıkan biri var. 1 saattir buralarda. Rahatsız olduk bu vatandaştan' dediler. Arkadaşlar yardım isteyince yukarı çıktım. Tuvaletin kapısını çaldım, 'dolu' dedi. Tuvaletten çıkınca, 'Burası umumi tuvalet değil, cami tuvaleti de değil. Burası bir sağlık kuruluşu, 4-5 seferdir girip çıkıyorsunuz. İnsanları rahatsız etmeye hakkınız yok' dedim. 'Sana ne. Sen kimsin? Seni parçalarım' dedi bana. Sekreter hanıma, polisi aramasını söyledim. Arkası dönüktü. Hiç beklemediğim bir anda benim gözüme bir yumruk attı. Gafil avlandım. O yumruğun şiddetiyle yere düştüm. Bu sefer başıma tekmelerle vurmaya başladı. Arkadaşlarım beni acil odasına taşıdılar. Canımın derdine düştüm. Suratımın sağ tarafı çok acıyordu. O sırada ambulans geldi. Beni hastaneye getirdiler" dedi.

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"ÖLMEDİĞİME ŞÜKREDİYORUM"

Sağlıkta şiddet olaylarının yaşanmamasını temenni eden Doğan, "Elinde kesici bir alet vardı muhtemelen. Yanağımda kanayan yerler oldu. Ölmediğime şükrediyorum. Sağlıkta şiddet olayı devam ederse sağlık ocaklarının, hastanelerin güvenliği açısından bir korunurluğu olmazsa hiçbirimizin can güvenliği yok. Başımıza her gün, her türlü adi olay gelebilir. Hastanelik olabiliriz. Canımızı kaybedebiliriz. Devlet yetkililerinden, özellikle Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızdan bu işe son vermesini istiyoruz. Lütfen sağlıkta şiddet olaylarına 'Dur' diyecek önlemler alın. Bugün benim başıma geldi. Yarın başka bir meslektaşımın kapısını çalacak. Her an her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerince yapılan sorgulamada, yaralama, gasp, tehdit, taciz ve benzeri suçlardan kaydının olduğu anlaşılan Y.İ.'nin, "Kasten Yaralama" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından hakkında işlem yapılarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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(DHA)


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