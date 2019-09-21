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Doktorundan Bergüzar Korel'e yasak! İptal edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 12:48 | Son Güncelleme

İkinci çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel'e doktoru sahneye çıkmasını yasakladı. Güzel oyuncunun tek kişilik tiyatro oyunu 'Kızlar ve Oğlanlar' iptal edildi.

Doktorundan Bergüzar Korel'e yasak! İptal edildi!

Bergüzar Korel, 'Kızlar ve Oğlanlar' oyununun iptal edildiği haberini Instagram hesabından şu açıklamayla duyurdu:

"Çok severek oynadığım, yıllar sonra koşarak beni sahneye götüren duygularla dolu 'Kızlar ve Oğlanlar' oyunumuzun iptal olduğunu üzülerek bildirmek isterim. Oyunumuzun yeni sezonu için yaptığımız ilk provasında, her hamilelik sürecindeki anne adayını korkutacak ve gebelik sürecine tehdit ve tehlike oluşturacak bir durum yaşanması sebebiyle yapılan tetkikler sonucunda doktorum tarafından sahneye çıkışım yasaklandı. Çok şükür ki bebeğimin de, benim de sağlığımız yerinde. Hamilelik sürecimde sizin karşınıza çıkmayı çok istedim ama maalesef olmadı. Başta canım yönetmenin İbrahim Çiçek olmak üzere tüm Craft Tiyatro ailesi bu yolculukta bana verdiğiniz destek paha biçilemez. Hepinize kalbimin en derininden teşekkür ederim. İlan edilmiş tüm oyunlara yoğun ilgi gösterip bilet alan canım seyirci; eminim yine kesişecek yollarımız, yanımızda olduğunuz ve anlayışınız için çok teşekkürler. Sevgi ve saygılarımla."

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel tiyatro

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