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Dolandırıcılık iddiaları olay olmuştu! 2. Sayfa sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel soluğu mahkemede aldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.01.2024 15:57 | Son Güncelleme:
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2. Sayfa programıyla uzun süredir ekranlarda olan Müge Dağıstanlı Erdoğan ile Gülşen Yüksel Salt hakkında ortaya çıkan dolandırıcılık iddiaları herkesi şoke etmişti. Uzun süre gündem olan bu iddiaların ardından Gülşen Yüksel programı bırakmıştı. Ünlü sunucular soluğu mahkemede aldı. İki gazeteci yaptıkları açıklamada "İlk adımı attık ve iftiracılardan hukuki olarak hesap soracağız" dedi.

Dolandırıcılık iddiaları olay olmuştu! 2. Sayfa sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel soluğu mahkemede aldı

Uzun yıllardır 2. Sayfa programıyla izleyicisinin karşısına çıkan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

İddiaları kesin bir dille yalanlayan ikili daha sonra ayrılık kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Gülşen Yüksel dinlenmek istediğini söylerek programa ara vermişti.

2.Sayfa sunucuları Müge Dağıstanlı Erdoğan ile Gülşen Yüksel Salt haklarında ortaya atılan iddialarla ilgili adli süreci başlattı.

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‘Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Hakaret ve iftira' suçlarının işlendiği gerekçesiyle avukatları Mustafa Akkuş ve Ergin Akçay aracılığıyla Çağlayan Adliyesi’ne gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan iki gazeteci yaptıkları açıklamada “İlk adımı attık ve hakkımızda dolandırıcılık iftirasında bulunanlardan hukuki olarak hesap soracağız” dedi.

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'TAKİPÇİ ARTIRMAK İÇİN'

Çağlayan Fikri Haklar eski hakimi Avukat Mustafa Akkuş yapmış olduğu açıklamada "Müvekkillerimiz, uzun yıllara yayılan gazetecilik kariyerleri boyunca birçok başarı elde etmiş, prestijli ödüllerle ödüllendirilmiş ve Türkiye'nin en çok izlenen magazin programını 18 yıl boyunca birlikte sunmuşlardır. Ancak, müvekkillerimizin isimlerini kullanmak suretiyle takipçi arttırma derdindeki kendini youtuber olarak tanıtan kişi ya da kişilerin gerçeklerle alakası olmayan itham ve iddialarda bulunmasının, kişisel sayfalarda bu asılsız iddiaların paylaşılmasının, müvekkillerinin şeref ve haysiyetlerini zedelediğini, kişilik haklarını hedef aldığını, kişisel ve aile huzurlarına tehdit teşkil eden yorumlara sebebiyet verdiğini, söz konusu hukuka aykırı ve suç teşkil eden eylemlere Türk yargısınca gerekli cezanın verileceğine inancımız tam" dedi.

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Müge Dağıstanlı Gülşen Yüksel Gülşen
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