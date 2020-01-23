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Dolandırılan Ayfer Yaralı Müge Anlı'yı çileden çıkardı! Kızını taciz etti ama sesini çıkarmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e yine Müge Anlı'nın çileden çıktığı anlar damga vurdu. Bir adamla yaşamaya başlayan Ayfer Yaralı dolandırılıp yayına geldi. Kızının da yaşadığı adamın tacizine maruz kaldığını söyleyen Yaralı'nın polise gitmediğini duyan Anlı sinirlerine hakim olamadı.

Dolandırılan Ayfer Yaralı Müge Anlı'yı çileden çıkardı! Kızını taciz etti ama sesini çıkarmadı

Dolandırıldığını iddia Ayfer Yaralı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Yaralı'nın açıklamalarını duyan Müge Anlı adeta çileden çıktı.

Almanya’da yaşayan ve evli olan Ayfer Yaralı, sosyal medyadan tanıştığı adam için Türkiye gelip aynı evde yaşamaya başladı. Yaralı, beraber yaşadığı adamın kendisinden 20 bin Euro alıp ortadan kaybolduğunu iddia etti.

Müge Anlı, Ayfer Yaralı’nın başına gelenleri hayretler içinde dinledi.

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Ayfer Yaralı, son olarak da beraber yaşadığı Nazmi isimli kişinin 12 yaşındaki kızının odasına girmeye çalıştığını ve kızını taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine" polise şikayette bulundun mu" diye soran Müge Anlı, aldığı "hayır" cevabıyla çileden çıktı. Dolandırıldıktan sonra polise giden ve bu arada polise kızının taciz edildiğini de söyleyen Yaralı'nın bu sözleri Anlı'yı ikna edemedi.

Müge Anlı sinirlenip "adam seni evden atmasa o evde oturacaktın" dedi.

Müge Anlı kızı için polise gitmeyen ve sessiz kalan Ayfer Yaralı’yı azarlayarak stüdyodan çıkarttı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Demekki para onun için namustan daha önemliymişki namus elden giderse sorun değil ama para elden giderse büyük sorun , Ahlak namus şeref haysiyet kalmadı..
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