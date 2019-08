Dolemite Is My Name'den altyazılı fragman geldi

Önümüzdeki sezonun iddialı Netflix yapımlarından biri olan "Dolemite Is My Name"den altyazılı fragman sinema severlerin beğenisine sunuldu. Usta komedyen Eddie Murphy’nin başrolünü üstlendiği film, Rudy Ray Moore'un hikayesini konu ediniyor.

Zamanla bir Hollywood efsanesine dönüşecek olan Rudy Ray Moore, pek de başarılı olmayan bir komedyendir. Aynı zamanda rap müzisyeni olan Moore, bir kung-fu dövüşçüsü olarak çok fazla yeteneğe sahiptir. Müzisyen ve komedyen olan Moore, 1975 yılında Dolemite isimli filmle Hollywood'da çabucak sevilmişti. Dolemite filminin ardından The Human Tornado ve The Return of Dolemite isimli devam filmleriyle uzun süre Amerika'nın gündemine oturmuştu. Moore, "The Godfather of Rap" (Rap müziğin babası) lakabıyla biliniyor. Yetenekli sanatçı, 2008 yılında hayatını kaybetmişti.

Dolemite Is My Name filminde Eddie Murphy'nin yanı sıra Blade serisi ile tanıdığımız Wesley Snipes, Craig Robinson, Mike Epps, “Unbreakable Kimmy Schmidt” ile 3 yıl üst üste Emmy’e aday gösterilen Tituss Burgess ve yakın zamanda “Empire” dizisinde izlediğimiz Da’Vine Joy Randolph, Kodi Smit McPhee, Snoop Dogg, Keegan-Michael Key gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Craig Brewer üstleniyor. Dolemite Is My Name'in şimdiden Oscar yarışına dahil olabileceği düşünülüyor. Henüz bir festivalde gösterime sunulmayan filmin Uluslararası Toronto Film Festivali'nde yer alması bekleniyor. Festival, 5-15 Eylül tarihleri arasında zengin programıyla izleyicilerle buluşacak.