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Dominik'teki hırsızlık olayı herkesi şoke etti! Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil müstakbel damadını korudu! 'İnsan açlıkla...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.03.2024 11:53
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le birliktelik yaşayan Survivor'ın iddialı ismi Yiğit Poyraz bu defa işlediği suçla adından söz ettirdi. "Akıl tutulması yaşadım" diyen Acun Ilıcalı, Yiğit Poyraz'ın Dominik'li bir ailenin evine girip erzak çaldığını söyledi. Poyraz'ın büyük ses getiren bu olayının ardından Mehmet Ali Erbil müstakbel damadını korudu...

Dominik'teki hırsızlık olayı herkesi şoke etti! Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil müstakbel damadını korudu! 'İnsan açlıkla...'

Bir süredir ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le aşk yaşayan Yiğit Poyraz Survivor mücadelesi ile gündemden düşmüyor. Survivor'da işlediği suçla dikkat çeken Yiğit Poyraz görülmemiş bir ceza aldı.

YASMİN ERBİL 2

Dominikli bir ailenin evine gizlice girerek elindeki çuvala ne bulduysa doldurduğu ortaya çıkan Poyraz'ın hırsızlık yapmasına Acun Ilıcalı çok kızdı.

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Ilıcalı; 'Adam normal şartlarda zaten polise gidecek ve polis gelip Poyraz'ı alacaktı. Normalde Poyraz'ın mahkemesi olacaktı. Ziyarete falan gidecektik. Müdahale ettik.'dedi.

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10 ödülden yararlanmama cezası alan Poyraz hakkında Mehmet Ali Erbil'den yorum gecikmedi.

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Söylemezsem Olmaz'dan Arto'ya konuşan ünlü şovmen müstakbel damadını korudu ve 'Poyraz Robert Koleji, Boğaziçi mezunu. Gayet saygın bir aileden geliyor.
İnsan açlıkla her şeyi yapar ki sadece tek başına yapmamış. Bu kadar üzerine gitmesinler' dedi.

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