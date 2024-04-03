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  4. Dominik'ten çıkar çıkmaz soluğu orada aldı! Survivor Aysu Keskin Ronaldinho'yu etiketledi sosyal medya yıkıldı

Dominik'ten çıkar çıkmaz soluğu orada aldı! Survivor Aysu Keskin Ronaldinho'yu etiketledi sosyal medya yıkıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.04.2024 07:55
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Survivor All Star'ın son elenen yarışmacısı Aysu Keskin olmuştu. Samimi halleri ve sempatik tavırları ile gönüllere taht kuran Aysu Keskin Dominik'ten ayrılır ayrılmaz soluğu Brezilya'da aldı. Aysu Keskin paylaşımlarında Ronaldinho'yu etiketleyince sosyal medya yıkıldı.

Dominik'ten çıkar çıkmaz soluğu orada aldı! Survivor Aysu Keskin Ronaldinho'yu etiketledi sosyal medya yıkıldı

Bu sezon tansiyonun hiç düşmediği Survivor All Star'dan son elenen isim
Aysu Keskin olmuştu. Samimi halleri ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aysu Keskin'in vedası herkesi üzmüştü.

Geçtiğimiz şubat ayında Survivor'a gelerek ülke gündemine bomba gibi düşen Ronaldinho ile Aysu Keskin'in Survivor'daki samimi halleri de uzun süre konuşulmuştu. Öyle ki ünlü futbolcu yarışmacıya şans bandanası bile vermişti.

DOMİNİK'TEN AYRILIR AYRILMAZ...

Aysu Keskin, Dominik'ten ayrılır ayrılmaz soluğu Brezilya'da aldı. Survivor'dan Ronaldinho ile bir karesini paylaşan Aysu Keskin bu paylaşımına Ronaldinho'yu da etiketleyince sosyal medya yıkıldı.

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Survivor Aysu Keskin'in bu paylaşımından sonra sosyal medyada 'gerçekten tavladı mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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Sosyal medya kullanıcıları "Yürü be Aysu", "Aysu avının peşinde", "Vay be Aysu gittin mi cidden?" yorumlarında bulundu.

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