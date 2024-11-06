Donald Trump başkan seçilirse ünvanını elinden alacak! İkilinin benzer suçlardaki davaları Amerika basınının gündeminde...

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı Kamala Harris ve Donald Trump arasında devam ederken oyların sayılmasıyla Trump başkan olmaya daha yakın gözüküyor. Kritik eyaletlerde Donald Trump'ın üstünlük kurmasıyla Amerika'nın yeni başkanının Donald Trump olma ihtimalinin daha yüksek olduğu vurgulanıyor.

New York Post'un haberine göre, Donald Trump başkan seçilirse ardışık olmayan başkanlık dönemlerinde görev yapan ikinci ABD başkanı olacak. Trump ve Cleveland'ın Beyaz Saray'a üst üste üç dönem boyunca aday olmaları dışında bazı ortak noktaları da var. Her ikisi de taciz davalarıyla gündeme gelmişti.

TACİZ İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

1884 başkanlık seçimleri sırasında Cleveland Buffalo'da hazır giyim sektöründe çalışan Maria Halpin adlı bir yönetici tarafından on yıl önce çocuğuna babalık yapmakla ve siyasi nüfuzunu kullanarak Halpin'in psikiyatri koğuşuna yatırılmasını sağlamakla suçlandı. Bu esnada çocuk başka bir aile tarafından evlat edinildi.

Smithsonian Dergisi'ne göre, Chicago Tribune o dönemde "1874 tarihli bir yeminli ifadede, Halpin, Cleveland'ın odasına girmesinin ve orada yaşanan olayın rızaya dayalı olmadığını güçlü bir şekilde ima etti; iddiaya göre, Cleveland zorba ve şiddet yanlısıydı ve daha sonra yetkililere giderse onu mahvedeceğine söz verdi." yazmıştı.