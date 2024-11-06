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  4. Donald Trump başkan seçilirse ünvanını elinden alacak! İkilinin benzer suçlardaki davaları Amerika basınının gündeminde...

Donald Trump başkan seçilirse ünvanını elinden alacak! İkilinin benzer suçlardaki davaları Amerika basınının gündeminde...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
06.11.2024 10:23
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Donald Trump 2024 başkanlık seçimlerinde Beyaz Saray'a geri dönerse ardışık olmayan başkanlık dönemlerinde görev yapan ilk ABD başkanı olmayacak. Çünkü bu ünvan Amerika Birleşik Devletleri'nin 22. ve 24. başkanı olan New Jersey'li Grover Cleveland'a ait. Amerika basını ikinci kez başkanlık yapmaya hazırlanan Donald Trump ve Cleveland arasındaki bir benzerliğe daha vurgu yaptı. O da ikisinin de benzer suçlamalarla karşı karşıya olmaları.

Donald Trump başkan seçilirse ünvanını elinden alacak! İkilinin benzer suçlardaki davaları Amerika basınının gündeminde...

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı Kamala Harris ve Donald Trump arasında devam ederken oyların sayılmasıyla Trump başkan olmaya daha yakın gözüküyor. Kritik eyaletlerde Donald Trump'ın üstünlük kurmasıyla Amerika'nın yeni başkanının Donald Trump olma ihtimalinin daha yüksek olduğu vurgulanıyor.

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New York Post'un haberine göre, Donald Trump başkan seçilirse ardışık olmayan başkanlık dönemlerinde görev yapan ikinci ABD başkanı olacak. Trump ve Cleveland'ın Beyaz Saray'a üst üste üç dönem boyunca aday olmaları dışında bazı ortak noktaları da var. Her ikisi de taciz davalarıyla gündeme gelmişti.

TACİZ İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

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1884 başkanlık seçimleri sırasında Cleveland Buffalo'da hazır giyim sektöründe çalışan Maria Halpin adlı bir yönetici tarafından on yıl önce çocuğuna babalık yapmakla ve siyasi nüfuzunu kullanarak Halpin'in psikiyatri koğuşuna yatırılmasını sağlamakla suçlandı. Bu esnada çocuk başka bir aile tarafından evlat edinildi.
Smithsonian Dergisi'ne göre, Chicago Tribune o dönemde "1874 tarihli bir yeminli ifadede, Halpin, Cleveland'ın odasına girmesinin ve orada yaşanan olayın rızaya dayalı olmadığını güçlü bir şekilde ima etti; iddiaya göre, Cleveland zorba ve şiddet yanlısıydı ve daha sonra yetkililere giderse onu mahvedeceğine söz verdi." yazmıştı.

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