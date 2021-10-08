Donna D'Errico frikik vermemek için elinden geleni yaptı

Baywatch adlı televizyon dizisinde başrol oynayan Donna D'Errico geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla bir mekan çıkışı görüntülendi.

53 yaşındaki Amerikalı aktris gençlere taş çıkaran tarzıyla olay oldu.

Beyaz derin dekolteli bir gömlek tercih eden ünlü oyuncu frikik vermemek için elinden geleni yaptı.

Ünlü isim sık sık elindeki çantayla göğüslerini kapatmaya çalıştı. Tarzıyla beğeni toplayan Donna D'Errico'ya "Kim der 53 yaşında" yorumları yağdı.

Donna D'Errico'nun tarzını gören hayranları ise "Her geçen gün daha da çarpıcı olmaya devam ediyorsun!" dedi.

