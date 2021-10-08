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Donna D'Errico frikik vermemek için elinden geleni yaptı

08.10.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baywatch efsanesi Donna D'Errico arkadaşlarıyla yemeğe çıktı. 53 yaşındaki oyuncu göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Donna D'Errico frikik vermemek için elinden geleni yaptı

Baywatch adlı televizyon dizisinde başrol oynayan Donna D'Errico geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla bir mekan çıkışı görüntülendi.

53 yaşındaki Amerikalı aktris gençlere taş çıkaran tarzıyla olay oldu.

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Beyaz derin dekolteli bir gömlek tercih eden ünlü oyuncu frikik vermemek için elinden geleni yaptı.

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Ünlü isim sık sık elindeki çantayla göğüslerini kapatmaya çalıştı. Tarzıyla beğeni toplayan Donna D'Errico'ya "Kim der 53 yaşında" yorumları yağdı.

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Donna D'Errico'nun tarzını gören hayranları ise "Her geçen gün daha da çarpıcı olmaya devam ediyorsun!" dedi.

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Frikik
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