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Nicole Kidman, The Undoing ile çıtayı yükseltti

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 12.01.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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Nicole Kidman, The Undoing ile çıtayı yükseltti

Nicole Kidman ve Javier Bardem, yeni Aaron Sorkin filminde Lucille Ball ve Desi Arnaz olarak karşımıza çıkabilir.

1950'li yıllarda Amerikan televizyonlarının en çok izlenen ikililerinden Lucille Ball ve Desi Arnaz'ın hikayesi film oluyor. Bu unutulmaz ikiliyi canlandırmaları için Nicole Kidman ve Javier Bardem’le görüşmeler sürüyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise son olarak The Trial of Chicago 7'ı hayata geçiren Aaron Sorkin oturuyor. Filmin adı daha önce Lucy and Desi olarak açıklanmıştı. Ancak Being the Ricardos olarak değiştirildi.

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I Love Lucy televizyon dizisinin başrolünde bulunan komedyenler Lucille Ball ile Desi Arnaz'ın kariyeri ve özel yaşamları filme konu oluyor. Aaron Sorkin'in senaryosunu yazdığı Being the Ricardos, I Love Lucy'nin bir bölümünün çekimleri sırasında Lucille Ball ve Desi Arnaz'ın arasında geçen sorunların kariyerlerini ve ilişkilerini nasıl bitirdiğini anlatıyor.

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Amazon Stüdyoları, Aaron Sorkin'in bu yeni projesinin arkasında olacak. Filmin başrolünü paylaşması planlanan Nicole Kidman'ı son olarak The Undoing dizisinde; Javier Bardem'i ise The Roads Not Taken'de izleme şansı yakalamıştık. Ayrıca Bardem bu yılın sonlarında büyük bir merakla beklenen Dune filminde canlandırdığı Stilgar karakteriyle karşımıza çıkacak.

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