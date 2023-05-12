Dövme fenomeni Essie, kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi! Paylaşımı sosyal medyayı salladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinde Essie isimli sosyal medya fenomeni vücudunun büyük bir bölümünü kaplayarak dövmelerini göstererek ünlendi. Dövme fenomeni olarak sosyal medyayı sallayan Essie son yaptırdığı kalça mürekkebini göstermek için kıyafetleriyle vedalaştı. Fenomen isim tanga iç çamaşırıyla kalçasının yukarıdan çekilen bir pozunu paylaşarak dövmelerini gösterdi.

“AFİYET OLSUN”

Kalçasının hemen üzerine “Afiyet olsun” yazdıran Essie’nin gönderisi kısa sürede dikkatleri çekti. Fenomen isim iki bacağına da birbirine eş motiflerden oluşan dövmeler yaptırmayı tercih etti. 123 bin sosyal medya takipçisine sahip olan isim kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.