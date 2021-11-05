Dövme modeli Amber Luke, en yeni tasarımını sosyal medyadan görücüye çıkarttı! Takipçileri ikiye bölündü

Avusturalya’da yaşayan Amber Luke isimli model dövmeleri ve vücudunda yaptığ değişiklik sayesinde tüm dünyada ünlenmeyi başardı. Dövmelerini genellikle ‘şeytani’ tema üzerinde toplayan Luke, vücudunda bulunan 600 adet dövmeye bir yenisini daha ekledi. Son tasarımında el parmaklarına death (ölüm) kelimesini yazdıran Luke, takipçilerine sosyal medya hesabından yeni dövmesini gösterdi.

YORUM YAĞDI

Amber Luke’un yeni dövmesi sosyal medya büüyk ilgiyle karşılandı. Binlerce beğeni ve yorum alan beğeniye, hayranları “Bunu çok sevdim”, “Bu dövme şeklini cesur buluyorum” yorumlarını ekledi.

Daha önceki yıllarda kendisine depresyon teşhiis konulduğunu ifade eden Luke, akıl sağlığı için tıbbi destek istedi ve olmak istediği kişiye dönüşmek için dövmelere ilgi duyduğunu açıkladı. Luke, “Kendimi olmaktan gurur duyduğum bir kişiye dönüştürdüm. Ben tam olarak ne istediğini ve kim olduğunu bilen güçlü bir kadınım” ifadelerini kullandı.



