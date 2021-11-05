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Dövme modeli Amber Luke, en yeni tasarımını sosyal medyadan görücüye çıkarttı! Takipçileri ikiye bölündü

05.11.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptırdığı dövmeler ve vücut modifikasyonları sayesinde popülerliğe kavuşan Amber Luker, 20 bin sterlin (yaklaşık 262 bin TL) değerindeki dövmelerine bir yenisi ekledi. Göz bebekleri de dahil olmak üzere vücudunun %98’ini dövmelerle kaplayan model, el parmaklarının üzerine death (ölüm) yazdırdı. Sosyal medya hesabından yeni dövmesini görücüye çıkartan Luke’un gönderisi yorum yağmuruna tutuldu.

Dövme modeli Amber Luke, en yeni tasarımını sosyal medyadan görücüye çıkarttı! Takipçileri ikiye bölündü

Avusturalya’da yaşayan Amber Luke isimli model dövmeleri ve vücudunda yaptığ değişiklik sayesinde tüm dünyada ünlenmeyi başardı. Dövmelerini genellikle ‘şeytani’ tema üzerinde toplayan Luke, vücudunda bulunan 600 adet dövmeye bir yenisini daha ekledi. Son tasarımında el parmaklarına death (ölüm) kelimesini yazdıran Luke, takipçilerine sosyal medya hesabından yeni dövmesini gösterdi.

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YORUM YAĞDI

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Amber Luke’un yeni dövmesi sosyal medya büüyk ilgiyle karşılandı. Binlerce beğeni ve yorum alan beğeniye, hayranları “Bunu çok sevdim”, “Bu dövme şeklini cesur buluyorum” yorumlarını ekledi.

kapak luke

Daha önceki yıllarda kendisine depresyon teşhiis konulduğunu ifade eden Luke, akıl sağlığı için tıbbi destek istedi ve olmak istediği kişiye dönüşmek için dövmelere ilgi duyduğunu açıkladı. Luke, “Kendimi olmaktan gurur duyduğum bir kişiye dönüştürdüm. Ben tam olarak ne istediğini ve kim olduğunu bilen güçlü bir kadınım” ifadelerini kullandı.

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