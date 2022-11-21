Dövme modeli Amber Luke, mürekkeplerini sergilemek için jakuziye girdi! Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Vücudunun yüzde 98’i dövmelerle kaplı olan Amber Luke, sanat eserlerini sergilemekten hiçbir zaman çekinmiyor. Sosyal medyadan cesur paylaşımlar yapan Avustralyalı fenomen isim, bölünmüş dili, piercingleri ve göz bebeklerindeki dövmeler de dahil olmak üzere vücut modifikasyonları prosedüründen geçti. 27 yaşındaki sevilen isim pembe bikini takımıyla jakuzinin içine girerek hayranlarına bir kez daha vücudundaki mürekkepleri gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Saçlarını iki yandan örerek pembe bir şapka takan Luke’un Lateks görünümlü pembe bikinisinin zincir ve zımba detayları dikkatleri çekti. Siyah bir güneş gözlüğüyle dizine kadar jakuzinin içinden çekilen pozlarını paylaşan Luke’un bikinisinin altı herkesi şaşırttı. Önü dantel detaylı bikini altının arkası ise hayranlarını heyecanlandırdı.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Benim ilham kaynağımsın” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Dövmelerin en çok yakıştığı kişi sensin” yorumunu yaptı.