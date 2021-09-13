Dövme modeli Amber Luke, eski halini paylaştı! Takipçileri tanıyamadı

Sosyal medya hesabında on binlerce takipçisi bulunan Amber Luke, hayranlarını şaşırtmayı başaran bir isim olarak biliniyor. Göz bebekleri de dahil olmak üzere vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplatan ve çeşitli piercinglerle görüntüsünü destekleyen Luke, merak eden hayranları için değişiminden önceki halini paylaştı. Avustralyalı modelin gençlik yıllarındaki fotoğrafı takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

TAKİPÇİLERİ YENİ HALİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Dövme modelinin takipçileri dönüşümden önceki halini tanıyamadıklarını yorumlarına ekledi Değişim karşısında şaşkına dönen hayranları zaman makinesini anımsatan paylaşıma “Dönüşümü seviyorum! Güzel olan sensin” ve “O zaman çekici ve şimdi çok çekici” diyerek övgüler yağdırdı.



