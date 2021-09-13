Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dövme modeli Amber Luke, eski halini paylaştı! Takipçileri tanıyamadı

Dövme modeli Amber Luke, eski halini paylaştı! Takipçileri tanıyamadı

13.09.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptırdığı dövmeler ve vücut modifikasyonları ile popüler hale gelen genç model Amber Luke, her zamankinden farklı bir halini takipçileriyle paylaştı. Dövmelerine 20 bin sterlin (234 bin TL) harcamadan ve vücudunu tamamen kaplatmadan önceki halini yayınladı. Amber Luke’un eski halini görenler tanımakta zorluk çekti.

Dövme modeli Amber Luke, eski halini paylaştı! Takipçileri tanıyamadı

Sosyal medya hesabında on binlerce takipçisi bulunan Amber Luke, hayranlarını şaşırtmayı başaran bir isim olarak biliniyor. Göz bebekleri de dahil olmak üzere vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplatan ve çeşitli piercinglerle görüntüsünü destekleyen Luke, merak eden hayranları için değişiminden önceki halini paylaştı. Avustralyalı modelin gençlik yıllarındaki fotoğrafı takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

TAKİPÇİLERİ YENİ HALİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

luke

Dövme modelinin takipçileri dönüşümden önceki halini tanıyamadıklarını yorumlarına ekledi Değişim karşısında şaşkına dönen hayranları zaman makinesini anımsatan paylaşıma “Dönüşümü seviyorum! Güzel olan sensin” ve “O zaman çekici ve şimdi çok çekici” diyerek övgüler yağdırdı.

OnlyFans çifti tanışma hikayeleriyle olay yarattı! Beraber binlerce dolar kazanıyorlarOnlyFans çifti tanışma hikayeleriyle olay yarattı! Beraber binlerce dolar kazanıyorlar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
OnlyFans yıldızı Maeuren Smiles’ten şaşırtan itiraf: Ailemi kurtardımOnlyFans yıldızı Maeuren Smiles’ten şaşırtan itiraf: Ailemi kurtardım
Nemrut Dağı'nda korkutan anlar! Komandolar kurtardıNemrut Dağı'nda korkutan anlar! Komandolar kurtardı
Sosyal medyada sansürlenmişti! Yine rahat durmadıSosyal medyada sansürlenmişti! Yine rahat durmadı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bağımlılığı ‘pes’ dedirtti! 5 yılda 130 litre oje içti

Bağımlılığı ‘pes’ dedirtti! 5 yılda 130 litre oje içti

Milyonlarca hayranını şaşırttı! Sınırları zorlayan paylaşım

Milyonlarca hayranını şaşırttı! Sınırları zorlayan paylaşım

Yemek bulamıyordu! Yeni mesleğiyle ailesini kurtardı

Yemek bulamıyordu! Yeni mesleğiyle ailesini kurtardı

Daha büyük göğüslere sahip olmak için öyle bir şey yaptı ki...

Daha büyük göğüslere sahip olmak için öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Lüks karavanıyla hayallerini gerçekleştirdi

Lüks karavanıyla hayallerini gerçekleştirdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Din öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyor

Din öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyor

“Çok çirkinsin” dediler! Bakın ne yaptı?

“Çok çirkinsin” dediler! Bakın ne yaptı?

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.