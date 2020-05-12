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Doya Doya Moda'da Betül'ün hikayesi herkesi ağlattı! Oğlunu kaybetmişti...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 17:06 | Son Güncelleme

Doya Doya Moda'nın yeni bölümünde yarışmacılar, günün konsepti olan 'Doğum Günü Partisi'nde en güzel kıyafetleri kombinleyerek jürinin karşısına çıktı. Çocuğunu çok küçük yaştayken kaybeden Betül, podyumda başından geçenleri anlattı ve jüri dahil diğer yarışmacıları resmen gözyaşlarına boğdu.

Doya Doya Moda'da Betül'ün hikayesi herkesi ağlattı! Oğlunu kaybetmişti...

Doya Doya Moda'da 3 yaşındayken vefat eden oğlu hakkında ilk kez konuşan Betül Böçkün'ün sözleri başta jüri üyeleri olmak üzere geri kalan yarışmacıları ve ekran karşısındakileri de derinden etkiledi. Bu yarışmaya başvurmadan önce kuaförlük yapan ve zor bir hayat geçiren Betül, Doya Doya Moda yarışmasının kendisine iyi geldiğini söyledi.

Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve görüşmeyi de düşünmediğini söylerken, vefat eden oğluyla ilgili bilgiler verdi. Yarışmacı Betül 2 yıl önce evladını kaybettiğini söylerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Kemal Doğulu'nun bu olayın kolay atlatılabilecek bir durum olmadığını söylerken Betül'e sarılarak teselli etmeye çalıştı.

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'Kızım olsaydı ismini Mira koyacaktım' diyen Betül, eski eşi Murat olmasaydı bu durumu atlatamayacağını söyledi ve Gülşah Saraçoğlu, Betül'ün Emir adını verdiği oğlunun vefat nedenini açıklayamayacaklarını ifade etti.


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