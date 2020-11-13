Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 13 Kasım Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen yarışmacı ve haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde yine kıyasıya bir rekabet ortaya kondu. Haftanın finalinde karşı karşıya gelen yarışmacılar istedikleri jüri üyesini seçip ona benzemeye çalıştılar.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda jürisinin belirlediği konseptler ile hafta boyunca en iyi kombinleri oluşturan isim altın bilezik ve kolyenin sahibi oldu. Doya Doya Moda'da bu hafta birinci olan isim Birben Coşkun oldu.

13 KASIM CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda son bölümde haftanın birincisinin belli olmasının ardından elenen isim de açıklandı. Doya Doya Moda'da haftanın final gününde elenen isim ise Funda Hayırlıoğlu oldu.

