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Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 13 Kasım Cuma sonuçları

13.11.2020 21:07 | Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 13 Kasım Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın 13 Kasım Cuma ekrana gelen son bölümünde hafta birincisi yarışmacı belli oldu. En şık olmak için yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda hafta finalinde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Doya Doya Moda'da hafta finalinin konsepti ise "Kemal'in konseptleri" olarak belirlendi. Peki, Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Ödülü kim kazandı? Doya Doya Moda'dan kim elendi? İşte 13 Kasım Cuma Doya Doya Moda sonuçları.

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen yarışmacı ve haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde yine kıyasıya bir rekabet ortaya kondu. Haftanın finalinde karşı karşıya gelen yarışmacılar istedikleri jüri üyesini seçip ona benzemeye çalıştılar.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda jürisinin belirlediği konseptler ile hafta boyunca en iyi kombinleri oluşturan isim altın bilezik ve kolyenin sahibi oldu. Doya Doya Moda'da bu hafta birinci olan isim Birben Coşkun oldu.

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 13 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 13 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

13 KASIM CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda son bölümde haftanın birincisinin belli olmasının ardından elenen isim de açıklandı. Doya Doya Moda'da haftanın final gününde elenen isim ise Funda Hayırlıoğlu oldu.

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