Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen ismi bugün yapılacak son kombinlerin ve verilecek son puanların ardından belli olacak. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın bugünkü konsepti 100. bölüm partisi olarak açıklandı. Peki, Doya Doya Moda haftanın kazananı kim oldu? Doya Doya Moda 2 Aralık 2022 kim elendi? İşte konu hakkında tüm detaylar...

DOYA DOYA MODA HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Doya Doya Moda bugün 100. bölüm partisi ile haftanın finalini yapacak. Bugün haftanın kazanan ismi ve kolyenin sahibi olacak. Doya Doya Moda haftanın kazananı belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA 2 ARALIK 2022 KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bugün bir kişi kolyenin sahibi olurken, bir kişi de yarışmaya veda edecek.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİM?

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez



