Dr. Ahmet Çağlar Özketen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yerli aşı açıklamalarıyla gündem oldu

Özellikle hayvanlarda kullanımının çok da kolay olmadığını ancak insanlarda herhangi bir problem yaşamayacaklarını vurgulayan Dr. Ahmet Çağlar Özketen, daha önceki MERS-CoV özelinde ve SARS-CoV-2 özelinde yapılan çalışmalardan esinlenerek burundan sprey aşı çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Dr. Ahmet Çağlar Özketen, bu aşının da sonbahara doğru yetiştirileceğini söyledi.
Dr. Ahmet Çağlar Özteken’in yaşı, memleketi ve hayat hikayesine dair pek bir bilgi bulunmuyor…
MEV İzmir Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2006’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında eğitim gören Dr. Ahmet Çağlar Özketen, 2011’de aynı üniversitede biyoteknoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.
2019’da da doktorasını bitiren Dr. Ahmet Çağlar Özketen, ODTÜ'de İlaç Keşfi ve Uygulamaları için İleri Biyokimya Laboratuvarında yeni ilaç geliştirme ekibinin kıdemli üyesi olarak çalışıyor.
YERLİ AŞI AÇIKLAMASI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının burna bir enjektör yardımıyla iki kez fışkırtma usulüyle sıkılarak, virüse karşı çözüm bulmaya çalıştıklarını açıklayan Nanografi Biyoteknoloji Birim Direktörü Dr. Ahmet Çağlar Özketen, tür olarak yerli aşının yenilikçi aşılara girdiğini vurgulayarak, aşının sonbahara yetişmesinin planlandığını ifade etti. Aşının, iki doz uygulanacağını, +4 derecede saklanacağını ifade eden Dr. Ahmet Çağlar Özketen, aşının dozaj olarak Türkiye’ye yetecek kadar üretileceğini bildirdi.
"AŞIDA FAZ1 AŞAMASINDAYIZ"
Gün Başlıyor programında Muharrem Sarıkaya ile Murat Güloğlu’na konuşan Dr. Ahmet Çağlar Özketen, farklı bir aşı modeli olduğundan dolayı ve yolak olarak burnun kullanıldığı için Türkiye'de de ilk kez düzenleyici otoritelerin karşılaştığı bir durum olduğuna işaret ederek, daha fazla deney yapılmasını gerektiren bir durum olduğunu bildirdi. Oldukça fazla hayvan sayısı ve türüyle çalışmak zorunda kaldıkları bilgisini paylaşan Dr. Ahmet Çağlar Özketen, deneylerin olumlu yönde ilerlediğini kaydetti.
Şu an Türkiye’nin düzenleyici otoritesiyle görüşmelerin sürdüğünü belirten Dr. Ahmet Çağlar Özketen, oradaki hocaların kendilerinden istediği ekstra deney olması durumunda onları tamamladıklarını vurgulayarak, şu an Faz1 aşamasında olduklarını açıkladı. Geliştirdikleri aşının virüsün çeperlerinde yer alan mızrak proteininin bir kısmını insan hücrelerinde üreterek elde edilen bir aşı modeli olduğundan bahseden Dr. Ahmet Çağlar Özketen, daha önceki SARS-CoV-2 özelinde ve MERS-CoV özelinde yapılan çalışmalardan esinlenerek bu çalışmaya başladıklarını bildirdi.
Aşı tipi olarak subunit aşılar adı verilen bir gruba girdiğine dikkati çeken Dr. Ahmet Çağlar Özketen, burada basit olarak virüsün proteinini insan hücrelerinden elde edip onu izole etmesinin ardından adjuvant karışımıyla birleştirerek bir nazal formülasyon elde ettiklerini açıkladı. Burna bir enjektör yardımıyla iki kez fışkırtma suretiyle verilerek çözüm bulmaya çalıştıklarını anlatan Dr. Ahmet Çağlar Özketen, hayvanlar için zor olduğunu ancak insanlar için çok güzel olacağını söyledi.
Gelecekte tüm aşıların bu modele doğru evrileceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Dr. Ahmet Çağlar Özketen, tür olarak yenilikçi aşılara girildiğini belirterek, mRNA aşılarıyla, protein bazlı bu aşıların yenilikçi sayıldığını anımsattı. Şu an Faz3'ünü tamamlamış bir aşı modelinin (Novavax) varlığından da söz eden Dr. Ahmet Çağlar Özketen, orada da yine mızrak proteinini elde ederek, ayrı geliştirdikleri bir adjuvan yardımıyla bir formülasyon elde edip Faz3'ü bitirmiş bir örnek çalışmanın da olduğunu kaydetti.
"SONBAHARA YETİŞMESİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Aşının sonbahara yetişmesini düşündüklerini aktaran Dr. Ahmet Çağlar Özketen, bazı sıkıntılar olabileceğini ancak sene sonuna doğru tamamlanmış olacağını ifade ederek, bunun kendileri için iyi bir süreç olduğunu açıkladı.
ODTÜ Teknokent Nanografi Biyoteknoloji Birim direktörü ve ODTÜ Kimya Bölümü’nde araştırmacı Dr. Ahmet Çağlar Özketen, sprey formunda geliştirdikleri korona virüs aşısı hakkında bilgi veriyor.@ODTUTeknokent #ODTÜ #METU #ortadoğutekniküniversitesi #middleeasttechnicaluniversity pic.twitter.com/MpTMM7wJwJ— METU / ODTÜ (@METU_ODTU) February 15, 2021