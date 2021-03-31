Dr. Ahmet Çağlar Özketen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yerli aşı açıklamalarıyla gündem oldu

Özellikle hayvanlarda kullanımının çok da kolay olmadığını ancak insanlarda herhangi bir problem yaşamayacaklarını vurgulayan Dr. Ahmet Çağlar Özketen, daha önceki MERS-CoV özelinde ve SARS-CoV-2 özelinde yapılan çalışmalardan esinlenerek burundan sprey aşı çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Dr. Ahmet Çağlar Özketen, bu aşının da sonbahara doğru yetiştirileceğini söyledi.

DR. AHMET ÇAĞLAR ÖZTEKEN KİMDİR?

Dr. Ahmet Çağlar Özteken’in yaşı, memleketi ve hayat hikayesine dair pek bir bilgi bulunmuyor…

MEV İzmir Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2006’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında eğitim gören Dr. Ahmet Çağlar Özketen, 2011’de aynı üniversitede biyoteknoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2019’da da doktorasını bitiren Dr. Ahmet Çağlar Özketen, ODTÜ'de İlaç Keşfi ve Uygulamaları için İleri Biyokimya Laboratuvarında yeni ilaç geliştirme ekibinin kıdemli üyesi olarak çalışıyor.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının burna bir enjektör yardımıyla iki kez fışkırtma usulüyle sıkılarak, virüse karşı çözüm bulmaya çalıştıklarını açıklayan Nanografi Biyoteknoloji Birim Direktörü Dr. Ahmet Çağlar Özketen, tür olarak yerli aşının yenilikçi aşılara girdiğini vurgulayarak, aşının sonbahara yetişmesinin planlandığını ifade etti. Aşının, iki doz uygulanacağını, +4 derecede saklanacağını ifade eden Dr. Ahmet Çağlar Özketen, aşının dozaj olarak Türkiye’ye yetecek kadar üretileceğini bildirdi.