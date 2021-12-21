HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. DSÖ’den Nuvaxovid aşısının acil kullanımına onay

DSÖ’den Nuvaxovid aşısının acil kullanımına onay

21.12.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD merkezli Novavax firmasının Covid-19’a karşı ürettiği "Nuvaxovid" adlı aşının acil kullanımına onay verdi.

DSÖ’den Nuvaxovid aşısının acil kullanımına onay

DSÖ’den korona virüsle mücadele kapsamında bir aşıya daha onay çıktı. Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) ABD merkezli Novavax firmasının Covid-19’a karşı ürettiği Nuvaxovid aşısını tavsiye etmesinin ardından DSÖ tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nuvaxovid aşısının acil kullanımına onay verildiği duyuruldu.

Aşının Novavax ve Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu’nun (CEPI) ortak çalışması olduğu ve 17 Aralık’ta DSÖ acil kullanım listesine alınan, Hindistan’da üretilen CovovaxTM aşısının "orijinal ürünü" olduğu belirtildi. Her iki aşının aynı teknolojiler kullanılarak yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Aşılar 2 doz gerektiriyor ve 2 ila 8 santigrat derece arasındaki soğuklukta korunuyor" denildi.

ONAY VERİLEN 10'UNCU AŞI OLDU

DSÖ, bu kararıyla 10. Covid-19 aşısına acil kullanım onayı vermiş oldu. Örgüt, Pfızer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Hindistan Serum Enstitüsünün (Sİİ) ürettiği aşı, Moderna, Janssen, Sinopharm, Sinovac, Covaxin ve son olarak Covovax aşısının acil kullanımına onay vermişti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Toplum destekliyor! Japonya’da 3 mahkum idam edildi Toplum destekliyor! Japonya’da 3 mahkum idam edildi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati, dövize endeksli TL mevduatının detaylarını açıkladı

Bakan Nebati, dövize endeksli TL mevduatının detaylarını açıkladı

Otomobil alacaklar dikkat! 'Haberi aldık' diyerek duyurdu: Fiyatlarda...

Otomobil alacaklar dikkat! 'Haberi aldık' diyerek duyurdu: Fiyatlarda...

Dolar düşünce halay çektiler

Dolar düşünce halay çektiler

Doktora cinsel saldırı suçlaması! "Anestezinin etkisiyle..."

Doktora cinsel saldırı suçlaması! "Anestezinin etkisiyle..."

Annesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Annesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Kılıçdaroğlu'ndan döviz endeksli TL mevduatı paketi açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan döviz endeksli TL mevduatı paketi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.