HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. DSÖ'den Omicron varyantı ile ilgili endişelendiren açıklama: Yayılmasını engelleyemez

DSÖ'den Omicron varyantı ile ilgili endişelendiren açıklama: Yayılmasını engelleyemez

01.12.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün Omicron varyantının şimdiye kadar en az 23 ülkede görüldüğünü, bu sayının artmasını beklediklerini ve mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığına dair öğrenecekleri daha çok şey olduğunu ifade etti. Öte yandan Ghebreyesus, "Geniş kapsamlı seyahat yasakları Omicron'un uluslararası yayılmasını engelleyemez." dedi.

DSÖ'den Omicron varyantı ile ilgili endişelendiren açıklama: Yayılmasını engelleyemez

Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Omicron varyantının ortaya çıkışı, anlaşılır bir şekilde küresel ilgiyi üzerine çekti." dedi.

DSÖ'den Türkiye'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkeye sert tepkiDSÖ'den Türkiye'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkeye sert tepki

"SAYININ ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Bugüne dek DSÖ'nün 6 bölgesinin 5'inde bulunan en az 23 ülkede Omicron varyantına rastlandığını aktaran Ghebreyesus, "Bu sayının artmasını bekliyoruz. DSÖ, bu gelişmeleri son derece ciddi şekilde değerlendiriyor. Dolayısıyla her ülke de bu şekilde hareket etmeli." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Omicron'un ortaya çıkmasının kendileri için sürpriz olmadığını vurgulayarak "Virüslerin yaptığı budur. Biz yayılmaya devam etmesine izin verdiğimiz sürece bu virüsün yapmaya devam edeceği şey bu." şeklinde konuştu.

Omicron hakkında zaman geçtikçe daha fazla bilgi öğrendiklerini belirten Ghebreyesus, "Ancak bulaşma üzerindeki etkisi, hastalığın şiddeti ve testlerin, terapötiklerin ve aşıların etkinliği hakkında öğrenilecek daha çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ uzmanlarının bu soruların cevabını bulmak ve ortaya çıkan kanıtları değerlendirmek için son birkaç gün içinde toplantılar yaptığını aktardı.

"SEYAHAT YASAKLARI OMICRON'UN ULUSLARARASI YAYILMASINI ENGELLEYEMEZ"

Botsvana ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, Omicron'u son derece hızlı bir şekilde tespit ettikleri ve DSÖ'ye raporladıkları için teşekkür eden Ghebreyesus, bu ülkelerin seyahat yasağı getirilerek cezalandırılmasının kendisini "derinden endişelendirdiğini" vurguladı.

Ghebreyesus, tüm ülkeleri Uluslararası Sağlık Tüzüğü uyarınca rasyonel ve orantılı risk azaltma önlemleri almaya davet ederek "Buna, seyahatten önce veya varışta yolcuların taranması ya da uluslararası yolculara karantina uygulanması gibi yeni varyantın yayılmasını geciktirmek veya azaltmak için önlemler dahildir." dedi.

"Geniş kapsamlı seyahat yasakları Omicron'un uluslararası yayılmasını engelleyemez." diyen Ghebreyesus, bu yasakların insanların yaşamları ve geçim kaynakları üzerinde ağır yükler oluşturacağı uyarısında bulundu.

"MEVCUT KOVİD-19 AŞILARINI UYGULAMAYA DEVAM EDİN" ÇAĞRISI

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove de bir soru üzerine, Omicron varyantının bulaşabilirliği hakkında birkaç gün içinde daha fazla bilgiye sahip olmayı umduklarını kaydetti.

Kerkhove, Omicron'un insanlarda daha şiddetli hastalığa neden olup olmadığının henüz bilinmediğini vurguladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik seyahat yasaklarının, bu ülkedeki Kovid-19 örneklerinin nakliyesi için bazı sorunlar oluşturduğunu aktaran Kerkhove, DSÖ'nün seyahat kısıtlamalarına karşı olduğunu tekrarladı.

Kerkhove, tam sonuçlar ortaya çıkana kadar tüm ülkeleri mevcut Kovid-19 aşılarını uygulamaya devam etmeye çağırdı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da DSÖ tarafından "Omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti. (AA)

DSÖ 'endişe verici' diye uyarıyor, uzmanlar ''diğerlerinden çok farklı'' diyor! İşte Omicron varyantı hakkında bilinmesi gerekenlerDSÖ 'endişe verici' diye uyarıyor, uzmanlar ''diğerlerinden çok farklı'' diyor! İşte Omicron varyantı hakkında bilinmesi gerekenler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç görüntü! Dev dalgalar aracı yuttuİstanbul'da korkunç görüntü! Dev dalgalar aracı yuttu
Görenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandıGörenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandı
İran ve Taliban arasında gerilim! 'Yanlış anlaşılma' çatışmasıİran ve Taliban arasında gerilim! 'Yanlış anlaşılma' çatışması
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) seyahat kısıtlaması WHO Dünya Sağlık Örgütü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette ilk rakamlar belli olmaya başladı

Asgari ücrette ilk rakamlar belli olmaya başladı

Yozgat'ta vahşet! Bir aylık bebeğini sobada yaktı

Yozgat'ta vahşet! Bir aylık bebeğini sobada yaktı

Doktorlara ek gösterge zammı

Doktorlara ek gösterge zammı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

E-5'te dehşet! Sevgilisi hayatını kaybetti, kadın otobüse binip gitti

E-5'te dehşet! Sevgilisi hayatını kaybetti, kadın otobüse binip gitti

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.