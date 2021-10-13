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DSÖ şiddetle karşı çıkıyor! Hatırlatma dozu için çağrı: Durdurun!

13.10.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü (DSÖ) Tedros Adhanom Ghebreyesus, CNN International'a verdiği demeçte, Afrika'da nüfusun sadece yüzde 7'sinin aşılı olduğuna dikkat çekerek, diğer ülkelerde 3. doz takviye aşılarının dağıtılmasının adaletsizlik ve düşüncesizlik olduğunu söyleterek durdurulmasını istedi.

DSÖ şiddetle karşı çıkıyor! Hatırlatma dozu için çağrı: Durdurun!

Dünya Sağlık Örgütü genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a göre, Afrika genelinde aşılar hala gecikirken ve yalnızca bazı insanlar tek doz aşı olabilmişken bazı ülkelerde Covid-19 takviye aşıları dağıtmak oldukça adaletsiz.

''AHLAKSIZ, HAKSIZ VE ADALETSİZ''

Salı günü CNN International'dan Becky Anderson'a bir demeç veren Ghebreyesus, birçok ülkenin Delta varyantına karşı takviye aşı kararı almasını sert bir dille eleştirdi. Ghebreyesus, "ahlaksız, haksız ve adaletsiz olduğunu düşünüyorum ve derhal bu kararın durdurulmasını istiyorum. Güçlendiricilere başlamak gerçekten küresel bir topluluk olarak yapabileceğimiz en kötü şey. Bu adaletsiz ve aynı zamanda adil değil.
Pandemiyi hiçbir üretim kapasitesine sahip olmayan kıtayı görmezden gelerek durduramayacağız'' şeklinde konuştu.

DSÖ ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYOR

DSÖ, bağışıklığı baskılanmış insanlar için ek bir aşı dozu önerdi, ancak dünyanın daha fazla kısmı ilk tur Covid-19 aşılarıyla aşılanana kadar destekleyici aşıların yaygın olarak kullanılmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Tedros, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Okyanusya'nın hepsinin nüfuslarının %50'sinden fazlasına tek bir aşı dozu uyguladığını, oysa Afrika nüfusunun sadece %7'sinin bir doz aldığını söyledi.

Eylül ayında, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), belirli insanlar için Pfizer aşısının destekleyici dozlarını onayladı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü
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