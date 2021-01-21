Dua Lipa'nın duş pozu gündem oldu! 'Seks yapılmış'

İngiliz şarkıcı Dua Lipa, sevgilisi Anwar Hadid ile birlikte bir süredir mutlu bir ilişki yaşıyor. Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Lipa son paylaşımıyla yine olay oldu.

Lipa Instagram'da paylaştığı duş sonrası hikayesi ile epey konuşuldu. Fotoğrafa ilk baktıldığı an her şey normal gibi gözükse de, arka plandaki el izleri takipçilerin gözünden kaçmadı.

Lipa'nin takipçileri bu poza "Az önce seks yapılmış" yorumları yağdırdı.

Türk takipçilerde benzer yorumları Twitter'da yapmayı ihmal etmedi.

Gerçeği Lipa dışında kimse bilmese de Lipa dün hayranlarının hafızasına bu gündemle kazındı.



