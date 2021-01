Dua Lipa'nın kız kıza tatil kaçamağı

2015 yılında Lipa ilk albümü için Warner Bros. Records ile çalışmaya başladı. Ağustos 2015'te ilk single'ı olan "New Love"ı yayımladı. Lucy Taylor tarafından yazılan ikinci single'ı "Be the One,"ı Ekim 2015'te çıkardı.

Lipa, müzik tarzını "Dark Pop" olarak tanımlar.Kendi isminin başlık olarak kullanıldığı debut stüdyo albümü 2 Haziran 2017'de yayımlanmak üzere planlanmıştır.