Dua Lipa'nın kız kıza tatil kaçamağı

Bir grup arkadaşlarıyla birlikte 2021 yılını karşılayan genç ünlü şarkıcı Dua Lipa, kız arkadaşlarıyla gittiği Tulum tatilinde görüntülendi.

Turuncu minik bikinisiyle denizin keyfini süren ünlü şarkıcı, arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirdi.

DUA LİPA KİMDİR?

Dua Lipa, 22 Ağustos 1995 doğumlu İngiliz-Arnavut asıllı şarkıcı, şarkı yazarı ve model.

Lipa, 22 Ağustos 1995'te Londra'da doğmuştur. İlk ismi olan "Dua" bir Arnavutça kelimedir ve "Seni seviyorum", "istiyorum" veya "ihtiyacım var" gibi anlamlara gelir. Ailesi Kosova'dan etnik birer Arnavut'tur. Sylvia Young Theatre School'da okumuştur.

Kosova'nın bağımsızlığını ilan ettiği zamana denk gelen 2008 yılında ailesi ile birlikte Kosova'ya göçmüştür. 15 yaşında iken tekrar Londra'ya dönmüş ve arkadaşları ile yaşamaya başlamıştır. Bu dönüşteki amacı bir müzik kariyeri oluşturmaktı ve 16 yaşında tekrar model olarak çalışmaya başladı.

Babası geçmiş zamanda bir Rock müzisyeniydi ve onun müziklerini dinleyerek vakit geçirdi. 14 yaşındayken favorileri Christina Aguilera ve Nelly Furtado şarkılarını YouTube üzerinde cover'layıp yayımlamıştır.