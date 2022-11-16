Dua Lipa şeffaf pareosuyla vücut kıvrımlarını sergiledi! Arkasını dönüp...

Cüretkar paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul eden Dua Lipa, bu defa tatil pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Ayna pozu veren Dua Lipa, sarı bikinisini sergilemekten geri durmadı.

Dua Lipa'nın paylaşımına kısa sürede 1 milyona yakın beğeni geldi.

Instagram'da 80 milyonu aşkın takipçisi bulunan Dua Lipa, geçtiğimiz günlerde paylaştığı kot etekli pozlarıyla da gündem olmuştu.

Eteğini indiren Dua Lipa, adının yazdığı iç çamaşırını göstermişti.

Bir süredir yalnız olduğu bilinen Dua Lipa, Gigi Hadid'in kardeşi Anwar Hadid ile yaşadığı fırtınalı aşkla çok konuşulmuştu.



