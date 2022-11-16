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  4. Dua Lipa şeffaf pareosuyla vücut kıvrımlarını sergiledi! Arkasını dönüp...

Dua Lipa şeffaf pareosuyla vücut kıvrımlarını sergiledi! Arkasını dönüp...

16.11.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya turnesine çıkan ünlü şarkıcı Dua Lipa, kasım ortasında denize girdi. Şeffaf pareosuyla poz veren Dua Lipa, düzgün fiziğiyle beğeni topladı.

Dua Lipa şeffaf pareosuyla vücut kıvrımlarını sergiledi! Arkasını dönüp...

Cüretkar paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul eden Dua Lipa, bu defa tatil pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Dua Lipa şeffaf pareosuyla vücut kıvrımlarını sergiledi! Arkasını dönüp...

Ayna pozu veren Dua Lipa, sarı bikinisini sergilemekten geri durmadı.

Dua Lipa şeffaf pareosuyla vücut kıvrımlarını sergiledi! Arkasını dönüp...

Dua Lipa'nın paylaşımına kısa sürede 1 milyona yakın beğeni geldi.

Dua Lipa şeffaf pareosuyla vücut kıvrımlarını sergiledi! Arkasını dönüp...

Instagram'da 80 milyonu aşkın takipçisi bulunan Dua Lipa, geçtiğimiz günlerde paylaştığı kot etekli pozlarıyla da gündem olmuştu.

Dua Lipa şeffaf pareosuyla vücut kıvrımlarını sergiledi! Arkasını dönüp...

Eteğini indiren Dua Lipa, adının yazdığı iç çamaşırını göstermişti.

Dua Lipa şeffaf pareosuyla vücut kıvrımlarını sergiledi! Arkasını dönüp...

Bir süredir yalnız olduğu bilinen Dua Lipa, Gigi Hadid'in kardeşi Anwar Hadid ile yaşadığı fırtınalı aşkla çok konuşulmuştu.

Dua Lipa şeffaf pareosuyla vücut kıvrımlarını sergiledi! Arkasını dönüp...

Dua Lipa şeffaf pareosuyla vücut kıvrımlarını sergiledi! Arkasını dönüp...

Dua Lipa şeffaf pareosuyla vücut kıvrımlarını sergiledi! Arkasını dönüp...


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