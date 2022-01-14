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Dudak dolgusundan kurtulmak isteyen bir kadın, son haline inanamadı! Sosyal medyada popüler oldu

14.01.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ruby isimli bir sosyal medya kullanıcısı dudaklarında bulunan dolgu maddelerini eritmek için bir güzellik salonunun yolunu tuttu. Estetiklerinden sıkıldığını ve doğal haline dönmek istediğini dile getiren Ruby, dolguları çözen maddeye karşı alerjik reaksiyon gösterince işler bir anda değişti. Soluğu hastanede alan Ruby o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Dudak dolgusundan kurtulmak isteyen bir kadın, son haline inanamadı! Sosyal medyada popüler oldu

Son yıllarda teknolojide yaşanan hızlı gelişimle birlikte estetik operasyonlar çoğu kişinin ulaşabileceği müdahaleler haline geldi. Estetik müdahaleler için bıçak altına yatanların sayısı her geçen gün artarken sosyal medyanın yeni trendi doğallık olmaya başladı. Dudak dolgusunu eritmeyi uman bir kadın kimyasal reaksiyonlar nedeniyle oldukça zorlu bir süreç geçirdi. Sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatan Ruby, yeni görüntüsüyle şaşkınlık yarattı.

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ÜST DUDAĞI BİR ANDA ŞİŞTİ

kapak dolgu

Ruby, dudaklarında bulunan dolguları eritmek için küçük bir presödür geçirmeye karar verdi. Ancak dolguları eritmek için kullanılan madde alerjik reaksiyon geçirmesine neden oldu. Sosyal medya hesabından yaşadıklarını dile getiren Ruby, “Dudak dolgularım eritildi ve hastaneye kaldırıldım” notunu ekledi. Hastaneye giderken arabada çektiği bir fotoğrafını paylaşan Ruby’in üst dudağı bir anda şişti ve kızarmaya başladı. Ruby sosyal medya takipçilerine alerjik durumunun geçmesi için bir gün boyunca hastanede tedavi gördüğünü dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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