Dudaklarını küçülttüren Lara ağlayarak isyan etti: Dudağımda pipet bile tutamıyorum

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Lara, bu sefer de büyük dudaklarını küçülttü. Büyük dudaklarından rahatsız olan Lara, bunun için ameliyat masasına yattı. Büyük bir operasyon geçiren şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.

AĞLAYARAK İTİRAF ETTİ

Aradan geçen zamanın ardından dudaklarını küçülttüğü için pişman olan Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü şarkıcının itirafı kısa sürede gündem oldu.

"DUDAKLARIM 6 AY İÇİNDE KENDİNE GELİRMİŞ"

Gözyaşları içinde çektiği videonun ardından tepki çeken Lara, yeni bir açıklama yaparak işlemden değil kendi dudaklarının geç iyileşmesinden dert yandığını, doktorundan gayet memnun olduğunu söyledi.

Şarkıcı yeni açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı: "Bizlerin normal insan olduğunu unutuyorsunuz biz uzaydan falan gelmiyoruz doktorum ameliyatını başarıyla yaptı ama benim dudaklarımın kendine gelmesi bir 6 aymış. Tabi ki bu bir sinir bozucu,insan bir anda yayında ağlayabilir sizlerden sadece dudağımın hemen düzelmesi için dua istedim gözyaşımı tutamadım ne var ki bunda. Yoksa doktorum işini yaptı dudağıma can gelmesini beklemek 6 ay normal olarak bir ağladım diye olay oldu."



