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Düğün menüsünde skandal! Gelin tutuklandı, konuklar ise hastaneye kaldırıldı

22.04.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Florida’da düzenlenen bir düğünün sonu tamamen skandalla bitti. Düğün organizatörü Joycelyn Montrinice Bryant ve müstakbel gelin Danya Shea Glenny Svoboda ilginç bir düğün hazırlamak istedi. İddialara göre ikili konukların haberi olmadan yemeklerine uyuşturucu madde koydu. Davetlilerden bazılarının hastanelik olması sonucunda olay ortaya çıktı.

Düğün menüsünde skandal! Gelin tutuklandı, konuklar ise hastaneye kaldırıldı

Bir müstakbel gelin ve düğün organizasyon şirketinin sahibi düğün misafirlerini hastanelik eden bir planlamadan sonra tutuklandı. Davet sırasında bir konuğu kendisini kötü hissederek hastaneye gitmesi üzerine durum ortaya çıktı ve hemen polise bildirildi. Olaya ilişkin araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri damat Andrew Svoboda’nın durumdan haberdar olmadığını fark etti. Düğün menüsüne uyuşturucu madde koyma fikir tamamen düğün organizatörü Joycelyn Montrinice Bryant ve müstakbel gelin Danya Shea Glenny Svoboda’ya aitti.

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“DAMADIN ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜM”

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Düğün menüsündeki yemeklerde yapılan inceleme sonucunda uyuşturucu madde tespit edildi. Konukların kendi rızasıyla yemekleri tercih etmediği ve durumdan haberdar olmadığı belirlendi. Konuklardan biri, “Uyuşmuş, çaresiz hissettim ve zihnimde garip şeyler oldu. Bir anda damadın öldüğünü düşündüm ve ailenin bu durumu bana söylemediğini varsayarak ağlamaya başladım” dedi.

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Amerika
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