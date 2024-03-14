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    4. Düğünde damada dansöz engeli! Göbek atmak için yerinden kalkıp koştu... Hevesi böyle kursağında kaldı

    Düğünde damada dansöz engeli! Göbek atmak için yerinden kalkıp koştu... Hevesi böyle kursağında kaldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.03.2024 10:28
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir düğüne ait görüntüler kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde gelin ve damadın karşısında dans eden bir dansöz yer aldı. Dansözün kendisine 'Gel' işareti yapması üzerine hareketlenen damadı gelinin müdahalesi durdurdu. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir düğün eğlencesi kullanıcıları adeta ikiye böldü. Düğünde gelin ve damadın önünde dans eden bir dansöz yer aldı.

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    Dansözle dans etmek için yerinden kalkarak hızla hareket eden damadın önünü gelin kesti. Gelin damadın kolundan tutarak dans etmesini engelledi.

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    O anlara sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Neden düğüne dansözü çağırdınız o zaman?" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu hareketi küçük düşürücü bulan sadece ben miyim?" yorumunda bulundu.

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