Düğünde damada dansöz engeli! Göbek atmak için yerinden kalkıp koştu... Hevesi böyle kursağında kaldı

Sosyal medyadan paylaşılan bir düğün eğlencesi kullanıcıları adeta ikiye böldü. Düğünde gelin ve damadın önünde dans eden bir dansöz yer aldı.

Dansözle dans etmek için yerinden kalkarak hızla hareket eden damadın önünü gelin kesti. Gelin damadın kolundan tutarak dans etmesini engelledi.

O anlara sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Neden düğüne dansözü çağırdınız o zaman?" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu hareketi küçük düşürücü bulan sadece ben miyim?" yorumunda bulundu.