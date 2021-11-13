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  4. Düğünde dehşet! 'Yan baktın' kavgasında tarafları ayırırken öldürüldü

Düğünde dehşet! 'Yan baktın' kavgasında tarafları ayırırken öldürüldü

13.11.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sokak düğününde, iki aile arasında 'yan bakma' kavgasında tarafları ayırmaya çalışırken çakıyla yaralanan Mehmet Ali Aydın (41) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, 12 kişiyi gözaltına aldı.

Düğünde dehşet! 'Yan baktın' kavgasında tarafları ayırırken öldürüldü

Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi, Çınar mevkii, Dereli Sokak'taki bir düğünde, dün saat 22.00 sıralarında iki aile arasında 'yan bakma' tartışması çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen Mehmet Ali Aydın, yaşanan arbedede Caner T. (25) tarafından kasığından çakıyla yaralandı.

Diğer davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alıp hastaneye gelen Aydın’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polis, Aydın'ı yaralayan Caner T. ile kavgaya karıştıkları tespit edilen Y.Y (47), T. T. (44), B.T. (19), N. T. (39), R.T. (35), E.A. (27), A.A. (21.), C.C.A. (15), A.A. (18), A.A (20) ve E.A.'yı (13) gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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