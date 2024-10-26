Düğünde takılan takıları onlarca kişi bir araya gelip anca sayabildi! "Sabahtan beri sayıyoruz bitmiyor"

TikTok'ta "asiret_medyasi0" kullanıcı adıyla paylaşılan bir görüntüde Necman Ağa adlı kişinin oğlunun düğünündeki takıların sayıldığı anlar yer aldı.

Yerde bulunan deste deste onlarca kişi birlikte saydı. Para sayımı işlemi sırasında bir kadın takıların toplam değerini ise, 5 milyon 300 bin TL para, 1 milyon TL değerinde altın, geline de 4.5 milyon TL değerinde takı olarak açıkladı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye "Bu kadar parayı bir arada görmemiştim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten para sayma timi kurmuşlar" yorumunda bulundu.