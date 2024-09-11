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    4. Görüntülü konuşmada bir polis memurunun uygunsuz hareketleri görenlere pes dedirtti! "Bu nasıl polis" tepkileri gecikmedi... Açığa alınmış

    Görüntülü konuşmada bir polis memurunun uygunsuz hareketleri görenlere pes dedirtti! "Bu nasıl polis" tepkileri gecikmedi... Açığa alınmış

    11.09.2024 14:41
    İçerik devam ediyor
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.09.2024 14:41
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    Görüntülü konuşma sitesinde eşleştiği bir kadınla konuşması sırasında uygunsuz hareketlerde bulunan polis memuru tepkilere neden olmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), görüntülerin sosyal medyada dikkat çekmesi üzerine polis memurunun kimliğinin tespit edilerek açığa alındığını ve hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    Bir görüntülü konuşma sitesi üzerinden kanala katılan bir polis memuru bir kadınla eşleşti. Üzerinde üniforması bulunan polis memuru kadını görür görmez ayağa kalktı ve kameraya doğru dilini çıkartarak uygunsuz hareketlerde bulundu.

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    Polis memurunun hareketlerine anlam veremeyen kadın, "Siz bizim güvenliğimizi nasıl sağlayacaksınız? Bu nasıl polis? Trafik polisi mi? Şikayet edeceğim seni" ifadelerini kullandı.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKİNCE AÇIKLAMA GELDİ

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın polis memuru olduğunu ve açığa alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
    Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın Polis Memuru M.A. olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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