Görüntülü konuşmada bir polis memurunun uygunsuz hareketleri görenlere pes dedirtti! "Bu nasıl polis" tepkileri gecikmedi... Açığa alınmış

Bir görüntülü konuşma sitesi üzerinden kanala katılan bir polis memuru bir kadınla eşleşti. Üzerinde üniforması bulunan polis memuru kadını görür görmez ayağa kalktı ve kameraya doğru dilini çıkartarak uygunsuz hareketlerde bulundu.

Polis memurunun hareketlerine anlam veremeyen kadın, "Siz bizim güvenliğimizi nasıl sağlayacaksınız? Bu nasıl polis? Trafik polisi mi? Şikayet edeceğim seni" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKİNCE AÇIKLAMA GELDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın polis memuru olduğunu ve açığa alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın Polis Memuru M.A. olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.