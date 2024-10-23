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Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili özel görüntülerini internette paylaştı! Tehdit, şantaj: "Ünlü olacaksın ne güzel"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
23.10.2024 11:02
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İngiltere'nin Birmingham bölgesinde yaşayan Holly Whitmore, eski sevgilisinin ayrılığı hazmemesi üzerine korkunç bir durum yaşadı. Eski sevgilisinin kendisini tehdit ettiğini ve +18 görüntülerini sosyal medyadan paylaştığını söyleyen Whitmore, "Kalbim durdu. O an hakkında hatırladığım tek şey 'Aman Tanrım! Bunu neden yapıyor? Neden?' demekti" ifadelerini kullandı.

Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili özel görüntülerini internette paylaştı! Tehdit, şantaj: "Ünlü olacaksın ne güzel"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Birmingham bölgesinde yaşayan Holly Whitmore isimli bir kadın eski sevgilisinin ayrılığın ardından özel görüntülerini internette paylaşmasıyla büyük bir şok yaşadı. 2 çocuk annesi olan Whitmore eski sevgilisi Akim Nicholson'ın ayrılıklarını çok kötü karşıladığını ve ona sık sık tehdit mesajları gönderdiğini söyledi.

AYRILIĞI KABUL EDEMEDİ

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The Mirror'un haberine göre, eski sevgilisinin sürekli olarak kendisiyle evlenmek istediğini söyleyen Whitmore, "Başından beri dünyayı vaat ediyordu. Benimle evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. Sadece birkaç haftadır birlikteydik. Annesiyle kavga ettikten sonra evini bastığı için tutuklandı. Bu benim kabul edebileceğim bir şey değildi. Bu yüzden ayrıldım ama o ayrılığı kabul etmedi." diye konuştu.

"SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"

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Eski sevgilisinin sosyal medya hesaplarına bakmasını söylediği bir mesaj aldığını ifade eden Whitmore, +18 görüntülerini sosyal medyada gördü. Görüntünün kısa sürede yayıldığını söyleyen Whitmore, "Snapchat, TikTok ve WhatsApp üzerinden paylaşıldı. Hatta videoya hesabımı etiketledi. Yıkılmıştım. Kafamın içinde çığlık atıyordum.Birinin size yapabileceği en kötü şeylerden biri. Bu, güvenin büyük bir ihlali ve bir kez çevrimiçi olduğunda kendinizi güçsüz hissediyorsunuz. Utandım, mahcup oldum ve sinir krizi geçirdim. Bana 'Ünlü olacaksın ne güzel' diyerek mesaj gönderdi" dedi.

Özel görüntülerinin ifşa edilmesinden sonra Whitmore hemen polise başvurdu. Akim kaçtı ve sonunda saklandığı Birmingham'daki bir barda altı saat süren bir çatışmanın ardından Ocak ayında tutuklandı.

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