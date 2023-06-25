Düğüne giderken kaza yaptılar... Araç tamamen kül oldu: 3 kişi yanarak can verdi!

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yanarak öldü, bir kişi yaralandı.

Sami Erboğa’nın kullandığı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde, yakınlarının düğünü için yola çıkan Zafer Oktay yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada Zafer Oktay yönetimindeki otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Gümüşhacıköy İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç, kullanılamaz hale geldi.

Sağlık ekipleri, sürücü Zafer ile eşi Elif ve annesi Sultan Oktay’ın aracın içinde yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralan sürücü Erboğa ise ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. (AA)

