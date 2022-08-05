İsteği herkesi şaşırttı! “Kocamın sabahları tuvaleti kullanmasını yasakladım”

Sosyal medyada ismini açıklamayan bir kadın evliliklerini daha iyiye yönlendiren bir karar aldığında söz etti. Evlerinde iki tuvalet bulunduğunu dile getiren kadın, kocasının sabahları ortak banyoyu kullanmasını yasaklandığını belirtti. Sabahları işe hazırlamak için kocasının banyoda işini bitirmesini beklemenin kendisine zaman kaybettirdiğini ifade eden kadının verdiği karar herkesi şaşırttı.

“GÜNDE İKİ KEZ TUVALETİ İŞGAL EDİYOR”

Kocasının bir sabah bir de gece olmak üzere evlerinin tuvaletini işgal ettiğini dile getiren kadın, “Evliliğimizin sonu değildi ama kesinlikle benim için büyük sorun oluşturdu. Ben de ikimiz içinde ortak bir çözüm ürettim. Kocamın sabahları ortak tuvaleti kullanmasını yasakladım. Günde iki kez tuvaleti işgal ediyordu. Onu küçük banyoya gönderdim” dedi.

Çiftin yaşadığı sorun kısa sürede sosyal medya kullanıcılar arasında popüler oldu. Kullanıcıların bir kısmı aynı sorunu yaşadıklarını söylerken yorum bölümünde kendi çözümlerinden bahsetti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Evliliklerde tuvalette daha fazla zaman geçiren kişinin misafir banyosunu kullanması yazılı olmayan bir kuraldır” yorumunu yaptı.



