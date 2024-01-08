Dün Türkiye'nin konuştuğu toplantıdaki detayı İsmail Saymaz açıkladı! Survivor Semih ve Turabi göndermesi... "Tevfik Göksu tarihe geçti"

Yerel seçim atmosferinde İstanbul'daki rekabet dün itibarıyla farklı bir boyuta taşındı. CHP'nin adayı ve mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına AK Parti'nin kimi çıkaracağı büyük merak konusuydu. Haliyle siyaset sahnesinde dün tüm gözler Haliç Kongre Merkezi'ndeki aday tanıtım toplantısına çevrilmişti. Ancak İsmail Saymaz'ın iddiasına göre AK Partili olmayan hiçbir gazeteciye toplantı için davet gitmedi.

AK PARTİ'NİN TOPLANTISIYLA İLGİLİ İDDİASI DİKKAT ÇEKTİ

Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı geçtiğimiz günlerde kesinlik kazanmıştı. Saymaz, o toplantıya iktidar yanlısı gazetecilerin davet edildiğini kaydedip AK Parti'nin dünkü toplantısına dikkat çekti.

Paylaşımında o toplantıya AK Partili olmayan hiçbir gazetecinin çağrılmadığını ifade eden Saymaz, Survivor Semih'in davet edilmesi üzerinden yüklendi:

"SURVIVOR SEMİH ELENİRSE TURABİ GELSİN"

"Gazeteci yerine Survivor Semih’i davet etmişler. O güne kadar elenirse, 15’indeki törene Turabi gelsin."



Survivor yarışmasıyla bilinen Semih Öztürk, AK Parti'nin aday tanıtım toplantısından fotoğrafını paylaşıp "Yeniden İstanbul mottosuyla yola çıkıldı. Açıklanan bütün belediye başkan adaylarımıza da başarılar dilerim. Murat Kurum İstanbul’umuza çok yakışacak" notunu düşmüştü.

TEVFİK GÖKSU ÇIKIŞI: TARİHE GEÇTİ

Saymaz'ın dikkat çektiği bir başka konu ise İstanbul aday adayları arasında adı neredeyse Murat Kurum kadar geçen Tevfik Göksu'nun aday ilan edilmemesiydi.



Dünkü toplantıda Göksu, Kurum'u sarılarak tebrik etti.

Bir önceki akşam Murat Kurum'un adaylığının kendisine bildirilmesinin ardından Saymaz, Tevfik Göksu için "Aday bile olmadan kaybederek, tarihe geçti" sözleriyle dikkat çekti.