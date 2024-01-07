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Erdoğan'ın açıklamasından önce kulislere sızdı, İmamoğlu'ndan ilk mesaj geldi! Videoya düştüğü tek cümlelik not dikkat çekti

07.01.2024 10:56 | Son Güncelleme:
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İstanbul özelinde yerel seçim atmosferinin hareketlendiği günde Ekrem İmamoğlu'ndan gelen paylaşım dikkat çekti. AK Parti'nin İstanbul adayının Murat Kurum olması netlik kazanırken İmamoğlu bu gelişme üzerine ilk açıklamasını paylaştığı videoya düştüğü not ile yaptı.

Erdoğan'ın açıklamasından önce kulislere sızdı, İmamoğlu'ndan ilk mesaj geldi! Videoya düştüğü tek cümlelik not dikkat çekti

Murat Kurum'un İBB Başkan adaylığı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak. Dün akşam kulisleri hayli hareketlendiren gelişmenin ardından bugün İmamoğlu sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

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İmamoğlu'nun paylaştığı videoda başkanlığa geldiği günden bu yana geçen 5 yıllık dönemde İBB tarafından yapılan yapılan icraatler bir şarkı eşliğinde anlatıldı ve seçim sloganları yer aldı.

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İmamoğlu videoya "16 milyon hemşehrimle, yine yaparız bu işi" notunu düşerek rekabet mesajı verdi.

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Ekrem İmamoğlu
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