Erdoğan'ın açıklamasından önce kulislere sızdı, İmamoğlu'ndan ilk mesaj geldi! Videoya düştüğü tek cümlelik not dikkat çekti

Murat Kurum'un İBB Başkan adaylığı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak. Dün akşam kulisleri hayli hareketlendiren gelişmenin ardından bugün İmamoğlu sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda başkanlığa geldiği günden bu yana geçen 5 yıllık dönemde İBB tarafından yapılan yapılan icraatler bir şarkı eşliğinde anlatıldı ve seçim sloganları yer aldı.

İmamoğlu videoya "16 milyon hemşehrimle, yine yaparız bu işi" notunu düşerek rekabet mesajı verdi.