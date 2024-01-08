İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum mu? Muharrem İnce'den çok konuşulacak iddia: İYİ Parti iyi kaybettirecek!

Yerel seçim heyecanı İstanbul'da dün start aldı. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İBB Başkanı Adayı Murat Kurunm oldu. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Kurum'un adaylığı resmen ilan edilirken, muhalefet cephesinden de ilk tepkiler gelmeye başladı.

Sözcü'ye konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AK Parti'nin 2019 yılında yaptığı hatalardan ders çıkardığını, bu seçimlere çok iyi hazırlandığını gördüğünü söyledi.

"AK PARTİ İYİ HAZIRLANIYOR, HATA YAPMIYOR"

İnce, "AK Parti çok iyi hazırlanıyor. 2019’da büyük hatalar yaptılar. 'Pontus' dediler, İmamoğlu’nu VIP’e almadılar. Bu seçimde hiç hata yapmadıklarını görüyorum. Doğru adaylar tespit ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL VE ANKARA'YA EN İYİ ADAYLARI KOYDULAR"

Murat Kurum'un ve Ankara için ismi geçen Turgut Altınok'un olası adaylığını değerlendiren İnce "Bence en iyi adayı koydular İstanbul’a. Turgut Altınok da doğru bir isim. Mansur Yavaş’a göre doğru... Ülkücü oyları paylaşırlar." dedi.

"İYİ PARTİ İYİ BİR KAYBETTİREN OLACAK BU SEFER"

Seçimlerde İYİ Parti'nin durumuyla ilgili önemli ifadeler kullanan İnce "Bir şeyler alacaklar, göreceksin. İYİ Parti iyi bir kaybettiren olacak bu sefer" iddiasında bulundu.

"'BENİ İBB’YE ADAY YAP' DİYEN, KAMUOYUNUN TANIDIĞI BİRİSİ VAR"

CHP ile işbirliği konusunda kapıyı açık bırakan İnce, bir yandan da rest çekti. Gerekirse 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklayan İnce, "Ben diyorum ki olmasın. İsim veremem ama 'Beni İBB’ye aday yap' diyen, kamuoyunun tanıdığı birisi var. İstiyor muyum bunu yapmak? Hayır, istemiyorum." dedi.