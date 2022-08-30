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Dün yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Ünsal Ban'ın kaçış planı deşifre oldu! İşte gitmeye çalıştığı ülke

30.08.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşı ile paylaşma, tehdit ve şantajla suçlanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın kaçış planı deşifre oldu. Dün Muğla'da kaçmaya çalışırken yakalanan Ban'ın Yunanistan'a geçmeye çalıştığı ortaya çıktı. Önce sürat motoruna oradan da yata geçmeyi planlayan Ban'a yardım eden kaptan ve mürettebat da gözaltına alındı. Ban'ın ayrıca Yunanistan'dan ev aldığı ve bu yolla vize sahibi olduğu belirlendi.

Yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın Yunanistan'a gitmeye çalıştığı ortaya çıktı. Ban'a yardım eden kaptan ve mürettebatta gözaltına alındı. Yunanistan'dan ev aldığı ortaya çıkan Ban'ın bu yolla vize elde ettiği belirlendi.

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BAŞKASININ ARACINDA YAKALANDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve dün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince yakalanan Ban, Milas'a kendisine ait olmayan ve daha önce kullanmadığı bir araçla geldi.

Ban, Muğla'ya gelişi sırasında polis kontrol noktalarından kurtulmak için farklı güzergahları kullandı.

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YATLA KAÇACAKTI

Yurt dışına kaçacağına yönelik ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat ekiplerince takibe alınan Ban'ın, Muğla'ya ulaştığında bir yat ile Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi.

Malta bandralı yatın kaptanının, Yunan kara sularına bıraktığı yata bağlı küçük sürat motoruyla Bodrum Marina'ya geleceği, buluşmanın ardından Ünsal Ban'ın sürat motoruyla yata geçeceği öğrenildi.

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KAPTAN VE MÜRETTEBATIN KAYITLARI

Yurt dışına kaçış için kullanılacak yatın kaptanının ve mürettebatının Ban'ın şirketlerinde çalışma kaydı bulunduğu belirlendi.

Kaptan ve mürettebat da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşı ile paylaşma, tehdit ve şantajla suçlanan, THK Üniversitesini zarara uğratmaktan da hakkında çok sayıda dava bulunan Ünsal Ban'ın "ev satın alma yoluyla vize sahibi olduğu" ve Yunanistan'a kaçacağı belirtildi. (AA)

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