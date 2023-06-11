Dünden beri yanıyor! Binanın üst katları çöktü... İstanbul'daki fabrika yangını için TOMA'lar da devrede

İstanbul dün akşam Başakşehir'deki fabrikada çıkan yangınla tedirgin olmuştu. Çıkmasının üzerinden neredeyse 24 saat geçmesine yaklaşırken yangın söndürülemedi. 4 katlı binanın yangın nedeniyle üst katlarında çökmeler meydana geldi.

GECE BOYUNCA MÜDAHALE EDİLDİ

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

TOMA'LAR DESTEK VERDİ! BİNA ÇÖKTÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü.

Gece saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

TOMA'LAR FABRİKA ÖNÜNDE

Farklı ilçe ve istasyonlardan itfaiye ekiplerinin müdahalesinin yanı sıra ilçe belediyeleri su tanklarıyla destek verirken ayrıca TOMA'lar da fabrika önünde bekliyor.

DUVARLAR ÇÖKTÜ

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana gelirken, bazı katlarda alevli yangın sürüyor.

(AA)

