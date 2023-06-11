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Mansur Yavaş da mı değişim diyor? İmamoğlu'nun çıkışı sonrası Yavaş'ın son beğenisi gündem yarattı

11.06.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin ardından değişim seslerinin yükseldiği CHP'de kurultay hazırlığı başlarken; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medyada yaptığı son beğeni gündem oldu. Yavaş'ın son hamlesi kulislerde "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını mı eleştiriyor?" sorusuna yol açtı.

Mansur Yavaş da mı değişim diyor? İmamoğlu'nun çıkışı sonrası Yavaş'ın son beğenisi gündem yarattı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) seçimlerin ardından değişim sesleri yükselmeye başladı. Son seçimlerde istenilen sonuçların alınamaması nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliği parti içinde sorgulanmaya başlarken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı 'değişim' çağrısı sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın son hamlesi gündem oldu. İşte detaylar...

'NEGATİF/POZİTİF OY VERİSİNİ' PAYLAŞTI

Geride kalan seçimlerle ilgili değerlendirmeler sürerken,;Prof. Dr. Evren Balta, aday seçiminin hatalı olduğunu belirterek Aralık 2022 tarihli 'negatif/pozitif oy verisini' sosyal medya hesabından bir kez daha paylaştı.

Bahse konu tabloya göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'negatif' duygunun en güçlü olduğu siyasetçilerden olurken. Ankete göre 'Kılıçdaroğlu'na kesinlikle oy vermezdim', 'oy vermezdim' diyenlerin oranı yüzde 66. Aynı ifadeleri Erdoğan için kullananların oranı ise yüzde 57.

MANSUR YAVAŞ DETAYI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de yer aldığı araştırmada 'negatif' oranın en düşük olduğu isim, Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş.

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YAVAŞ BEĞENDİ, GÜNDEM OLDU

CHP'de adaylık tartışması sürerken Yavaş, Balta'nın "Aday önemli, bu kadar basit, bu kadar açık" notuyla paylaştığı mesajı beğendi. Söz konusu gelişme, kamuoyunda "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını mı eleştiriyor?" sorusuna yol açtı.

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Öte yandan İmamoğlu da geçtiğimiz günlerde herhangi bir isim anmadan 'değişim' çağrısında bulunmuştu.

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Mansur Yavaş CHP

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