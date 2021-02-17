Dungeons and Dragons kadrosu ateş ediyor! Hızlı ve Öfkeli’nin yıldızından sonra bir bomba daha

Dungeons and Dragons oyununun yeniden filme uyarlanacağının duyurusu birkaç ay önce yapılmıştı. Filmin başrolünün Chris Pine’ın üstleneceği kesinleşmişken sonrasında Michelle Rodriguez ve Justice Smith‘in de filmde oynayacağı duyurulmuştu.

Son dönemin en çok izlenen dizilerinden Bridgerton yıldızı Regé-Jean Page, Dungeons and Dragons film uyarlamasında oynayacak.

Regé-Jean Page Kimdir?

Regé-Jean Page çok tanınmış bir oyuncu değil. Daha önce fantastik film Mortal Engines‘te Captain Khora‘yı canlandırmıştı ancak kendisi daha çok dizilerde yer aldı. En son, Netflix’in izlenme rekoru kıran dizisi Bridgerton‘da Simon Basset rolü ile kendini gösterdi.

Zimbabwe’de doğan, İngiltere’de okuyan ve şu anda da ABD’de çalışmaya devam eden Page, yeni neslin en yetenekli İngiliz aktörlerinden biri olarak gösteriliyor.

DUNGEONS AND DRAGONS HAKKINDA

Filmde oyuncuların hangi karakterleri canlandıracağı hakkında hiçbir bilgi yok ancak hikayeyle ilgili daha önce açıklanmış bir konu vardı. Bu açıklamada hikâyenin, Dungeons and Dragons tarihinin ilk günlerine kadar uzanan güçlü bir nesne olan Vecna’nın Gözü‘nü arayan bir grup maceracıya odaklanabileceği bildirilmişti.