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Şeytana pabucunu ters giydirir! Flört ettiği kadını takip etmek için öyle bir şey yaptı ki...

21.11.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Los Angeles'ta yaşayan bir model, başından geçen akıl almaz bir olayı Tiktok hesabında paylaştı. Birkaç buluştuğu bir flörtünün onu takip edebilmek için kullandığını korkunç numarayı bir gönderisinde anlatarak başka kadınlarla da paylaşmak isteyen genç modelin gönderisi, kısa sürede viral oldu.

Şeytana pabucunu ters giydirir! Flört ettiği kadını takip etmek için öyle bir şey yaptı ki...

TikTok'ta @corrrryyy olarak bilinen Cory, bir spor salonunda tanıştığı genç bir adamla birkaç kez randevuya çıktığını anlattı. Ancak bu adamla ilgili başından beri tuhaf bir içgüdüsü olduğunu da söylemeden geçemedi çünkü adamın tek bir sosyal medya bile yoktu. Sonundan randevulardan birinden sonra evine döndüğünde, adamın onu takip etmek için izlediğine inandığı şoke edici yöntemi paylaştı.

ÇALMAKLA SUÇLADI

SİYAH

Cory, adamın AirPods kulaklarını onun çantasına bırakıp cihazın konum gösterme özelliğini kullanarak onu takip ettiğini iddia etti. Daha sonra AirPod'larını geri alması için onunla iletişime geçtiğinde aldığı karşılık ise onu daha da şüphelendirdi. Çünkü adam onu kulaklıklarını çalmakla suçladı.

''FAZLA DÜŞÜNÜYORSUN''

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Bunun üzerine çılgına dönen Cory, onları bırakabilmesi için adamdan bir adres istedi. Ancak adam tuhaf bir şekilde kulaklıkların çantasına nasıl girdiğiyle ilgili sorularını görmezden gelirken Cory'ye onları tutması konusunda ısrar etti. Hatta, genç model kendisine ''Fazla düşünüyorsun. Ben çoktan yenisini aldım. Git onları bir göle at.'' dediğini bile anlattı.

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