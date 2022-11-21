Şeytana pabucunu ters giydirir! Flört ettiği kadını takip etmek için öyle bir şey yaptı ki...

TikTok'ta @corrrryyy olarak bilinen Cory, bir spor salonunda tanıştığı genç bir adamla birkaç kez randevuya çıktığını anlattı. Ancak bu adamla ilgili başından beri tuhaf bir içgüdüsü olduğunu da söylemeden geçemedi çünkü adamın tek bir sosyal medya bile yoktu. Sonundan randevulardan birinden sonra evine döndüğünde, adamın onu takip etmek için izlediğine inandığı şoke edici yöntemi paylaştı.

ÇALMAKLA SUÇLADI

Cory, adamın AirPods kulaklarını onun çantasına bırakıp cihazın konum gösterme özelliğini kullanarak onu takip ettiğini iddia etti. Daha sonra AirPod'larını geri alması için onunla iletişime geçtiğinde aldığı karşılık ise onu daha da şüphelendirdi. Çünkü adam onu kulaklıklarını çalmakla suçladı.

''FAZLA DÜŞÜNÜYORSUN''

Bunun üzerine çılgına dönen Cory, onları bırakabilmesi için adamdan bir adres istedi. Ancak adam tuhaf bir şekilde kulaklıkların çantasına nasıl girdiğiyle ilgili sorularını görmezden gelirken Cory'ye onları tutması konusunda ısrar etti. Hatta, genç model kendisine ''Fazla düşünüyorsun. Ben çoktan yenisini aldım. Git onları bir göle at.'' dediğini bile anlattı.



