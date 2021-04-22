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Dünya bu caniyi konuşuyor! Annesini öldürüp parçalara ayırdı, saklama kaplarına koydu

22.04.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya, annesini öldürüp parçalara ayıran caniyi konuşuyor. Dünya medyası tarafından 'Yamyam' olarak tanımlanan 28 yaşındaki Alberto Sanchez Gomez, tartışma sonucu annesini öldürüp bin parçaya ayırdı. Etlerinin bir kısmını yiyen bir kısmını da saklama kaplarına koyan cani, kemiklerini de çekmecelere koydu.

Dünya bu caniyi konuşuyor! Annesini öldürüp parçalara ayırdı, saklama kaplarına koydu

Kan donduran olay, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşti. 2019 yılında meydana gelen vahşi cinayetin bugün duruşması görüldü. 28 yaşındaki Alberto Sanchez Gomez 66 yaşındaki annesini katlettiğini soğukkanlı bir şekilde itiraf ederek cinayeti her detayına kadar anlattı.

Madde bağımlısı olduğunu söyleyen Gomez'in annesini bin parçaya böldüğü birazını yiyip saklama kaplarına koyduğu kemiklerinin bir kısmını da köpeğine yedirdiği belirlendi.

''CEHENNEM GİBİ''

Annesiyle sık sık kavga ettiği bilinen cani, komşularının polise haber vermesi üzerine evinde bulundu. Polisler evde yaptıkları inceleme sonucunda korkunç manzarayı mahkeme heyetine anlattı. Birkaç polis memuru korkunç görüntü ve koku nedeniyle bir süre tedavi gördü. Bir polis mahkemede, ''Cehennem gibi bir sahne bulduk'' diyerek evdeki manzarayı tanımlamaya çalıştı.

''ANNENİ ÖLDÜR SESLERİ DUYDUM''

Gomez duruşmada, televizyon izlerken 'Anneni öldür' şeklinde sesler duyduğunu seslerin komşulara ve ünlülere ait olduğunu söyledi. Cani, annesini öldürdüğünü ve onu parçalara ayırdığını ilk başta hatırlamadığını belirtse de olay yerine geldiğinde her şeyi hatırladığını söyledi.

Hazırlanan iddianamade şöyle yazıyor: ''2019'un başında annesiyle bir boğuşma yaşıyor ve annesini yatak odasında boğarak öldürüyor. Annesinin vücudunu marangoz testeresi ve iki bıçakla ortadan kaldırmaya çalıştı. Vücudunu kestikten sonra, zaman zaman, yaklaşık iki hafta gibi bir süre içinde, vücudunun bazı kısımlarını evin etrafındaki saklama kaplarına koyup diğerlerini parça parça köpeğiyle beraber yedi. Kalanların bir kısmını da plastik poşetlere koyup çöp kutusuna attı.''

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15 YILDAN FAZLA HAPİS CEZASI

Sanık üzerindeki psikiyatrik testlerin sonuçlarının duruşmanın ilerleyen bölümlerinde açıklanması bekleniyor. Gomez, annesi Maria Soledad Gomez'i öldürmekten ve onu parçalamaktan dolayı 15 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İspanya

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