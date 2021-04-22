Dünya bu caniyi konuşuyor! Annesini öldürüp parçalara ayırdı, saklama kaplarına koydu

Kan donduran olay, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşti. 2019 yılında meydana gelen vahşi cinayetin bugün duruşması görüldü. 28 yaşındaki Alberto Sanchez Gomez 66 yaşındaki annesini katlettiğini soğukkanlı bir şekilde itiraf ederek cinayeti her detayına kadar anlattı.

Madde bağımlısı olduğunu söyleyen Gomez'in annesini bin parçaya böldüğü birazını yiyip saklama kaplarına koyduğu kemiklerinin bir kısmını da köpeğine yedirdiği belirlendi.

''CEHENNEM GİBİ''

Annesiyle sık sık kavga ettiği bilinen cani, komşularının polise haber vermesi üzerine evinde bulundu. Polisler evde yaptıkları inceleme sonucunda korkunç manzarayı mahkeme heyetine anlattı. Birkaç polis memuru korkunç görüntü ve koku nedeniyle bir süre tedavi gördü. Bir polis mahkemede, ''Cehennem gibi bir sahne bulduk'' diyerek evdeki manzarayı tanımlamaya çalıştı.

''ANNENİ ÖLDÜR SESLERİ DUYDUM''

Gomez duruşmada, televizyon izlerken 'Anneni öldür' şeklinde sesler duyduğunu seslerin komşulara ve ünlülere ait olduğunu söyledi. Cani, annesini öldürdüğünü ve onu parçalara ayırdığını ilk başta hatırlamadığını belirtse de olay yerine geldiğinde her şeyi hatırladığını söyledi.