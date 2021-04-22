Dünya bu caniyi konuşuyor! Annesini öldürüp parçalara ayırdı, saklama kaplarına koydu

Kan donduran olay, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşti. 2019 yılında meydana gelen vahşi cinayetin bugün duruşması görüldü. 28 yaşındaki Alberto Sanchez Gomez 66 yaşındaki annesini katlettiğini soğukkanlı bir şekilde itiraf ederek cinayeti her detayına kadar anlattı.
Madde bağımlısı olduğunu söyleyen Gomez'in annesini bin parçaya böldüğü birazını yiyip saklama kaplarına koyduğu kemiklerinin bir kısmını da köpeğine yedirdiği belirlendi.
Annesiyle sık sık kavga ettiği bilinen cani, komşularının polise haber vermesi üzerine evinde bulundu. Polisler evde yaptıkları inceleme sonucunda korkunç manzarayı mahkeme heyetine anlattı. Birkaç polis memuru korkunç görüntü ve koku nedeniyle bir süre tedavi gördü. Bir polis mahkemede, ''Cehennem gibi bir sahne bulduk'' diyerek evdeki manzarayı tanımlamaya çalıştı.
Gomez duruşmada, televizyon izlerken 'Anneni öldür' şeklinde sesler duyduğunu seslerin komşulara ve ünlülere ait olduğunu söyledi. Cani, annesini öldürdüğünü ve onu parçalara ayırdığını ilk başta hatırlamadığını belirtse de olay yerine geldiğinde her şeyi hatırladığını söyledi.
Hazırlanan iddianamade şöyle yazıyor: ''2019'un başında annesiyle bir boğuşma yaşıyor ve annesini yatak odasında boğarak öldürüyor. Annesinin vücudunu marangoz testeresi ve iki bıçakla ortadan kaldırmaya çalıştı. Vücudunu kestikten sonra, zaman zaman, yaklaşık iki hafta gibi bir süre içinde, vücudunun bazı kısımlarını evin etrafındaki saklama kaplarına koyup diğerlerini parça parça köpeğiyle beraber yedi. Kalanların bir kısmını da plastik poşetlere koyup çöp kutusuna attı.''
Sanık üzerindeki psikiyatrik testlerin sonuçlarının duruşmanın ilerleyen bölümlerinde açıklanması bekleniyor. Gomez, annesi Maria Soledad Gomez'i öldürmekten ve onu parçalamaktan dolayı 15 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılacak.