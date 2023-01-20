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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Güney Afrika’da bir papaz ölüyü diriltme gösterisi yaptı... O anlar sosyal medyada gündem oldu

20.01.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika’nın Johannesburg kentindeki Alph Lukau isimli bir papazın ölen bir adamı dirilttiğini iddia ettiği görüntüleri sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından ti’ye alınan görüntüler “ResurrectionChallenge” etiketiyle Twitter'da trend oldu.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir papaz "ölüyü diriltme" gösterisi yaparak mucize gerçekleştirdiğini iddia etti. Alleluia Bakanlıklarının Uluslararası papazı Alph Lukau'nun ölü olduğu varsayılan bir adamı "canlandırdığı" videosu kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Görüntüler Lukau’nın beyaz bir elbise giyen ve bir tabutun içinde yatan bir cesedin üzerine ellerini koymasıyla başlayan görüntülerde, papaz cesede konduğunda ölü olduğu iddia edilen adam bir anda ayaklandı. Ölen adamın dirilmesini papazın çevresinde bulunanlar büyük bir coşkuyla karşıladı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

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Sosyal medya kullanıcılarının ti’ye aldığı görüntüler kısa sürede tepkilerin odağına yerleşti. Alleluia kilisesi yerel basına "bu bir diriliş mucizesi değildi" diyerek görüntülere tepki gösterdi.

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Aynı şekilde cenaze töreninin yapılması için anlaşma imzalanan şirket yaptığı açıklamada, “Kendimizi sözde dirilişten uzaklaştırmak istiyoruz. Kesinlikle bir alakamızın bulunmadığını belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

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sosyal medya Afrika tabut ölü

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