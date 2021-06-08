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Dünya çapında çok sayıda internet sitesine erişim sıkıntısı yaşandı

08.06.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitelerine erişim sıkıntısı yaşandı. BBC, New York Times, Bloomberg, Financial Times, Reddit, Spotify, Shopify, Twitter, Twitch ve İngiltere hükümetinin internet sitesi erişim sıkıntısı yaşanan sitelerden bazıları oldu.

Dünya çapında çok sayıda internet sitesine erişim sıkıntısı yaşandı

Bir süre dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitelerine erişim sıkıntısı yaşandı.

BBC, New York Times, Bloomberg, Financial Times, CNN, Amazon, Reddit, Spotify, Shopify, Twitter, Twitch ve İngiltere hükümetinin internet sitesi erişim sıkıntısı yaşanan sitelerden bazıları oldu.

Bu sitelerin çoğuna kullanıcılar tekrar girebiliyor.

Bloomberg'in haberine göre internet sitelerine girilememesinde bulut üzerinden içerik teslim şirketi olan Fastly'nin çökmesi rol oynadı.

Fastly, çok sayıda büyük şirket tarafından kullanılan, müşterilerin alışveriş yapmasını ve online video izlemesini sağlayan bir içerik sağlama ağı.

Fastly'nin internet sitesinde yaşanan sorun inceleniyor.

Konuyla ilgili olarak Fastly'den yapılan açıklamada, "Şu anda CDN hizmetlerimizin performans üzerindeki olası etkisini araştırıyoruz" denildi.

İnternet altyapısının merkezileşmesi nedeniyle son yıllarda içerek sağlama hizmetleri veren platformlarda yaşanan aksaklıklar pek çok web sitesini aynı anda etkileyebiliyor.

Amazon'ın hosting hizmeti olan AWS'de yaşanan bir sorun nedeniyle dünyanın pek çok web sitesine 2017 yılında bir süre erişilememişti.

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