AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Karşıyaka Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnan, fon soruşturması kapsamında atılan adımlara, Özgür Özel’in kendisine açtığı davalara, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne ilişkin iddialara ve milletvekili dokunulmazlıklarına değindi. Özgür Özel ve yakın ekibinin rüşvet ve usulsüzlük iddiaları karşısında hesap vermek yerine dokunulmazlıklarının arkasına saklandığını söyleyen İnan, İzmir’de gerçekleştirilen yatırımlar ve teşkilat çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında il ve ilçe teşkilatları ile kadın ve gençlik kolları üyelerine, mahalle başkanlarına seslenen İnan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Erdoğan’ın İzmir’e ve Karşıyaka’ya duyduğu sevgiyi vurgulayan İnan, teşkilat çalışmalarının önemine dikkat çekti.

"RÜŞVET İDDİALARINI VE MALİ SKANDALLARI ÖRTMEK İÇİN DOKUNULMAZLIKLAR BİR KALKAN OLAMAZ"

Milletvekilliğinin millete hizmet sorumluluğu taşıdığını ve dokunulmazlığın, milletin emanetini taşıyanların ülke ve vatandaşların yararına özgürce söz söyleyebilmesi için bulunduğunu vurgulayan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Milletin malına uzanan kirli elleri korumak, rüşvet iddialarını ve mali skandalları örtmek için dokunulmazlıklar bir kalkan olamaz" dedi.

Özgür Özel ve yakın ekibini, haklarındaki rüşvet ve usulsüzlük iddialarına yanıt vermek yerine dokunulmazlıklarının arkasına saklanmakla suçlayan İnan, yolsuzluk soruşturmalarında tutuklu bulunan kişilere konuşmamaları ve itirafçı olmamaları karşılığında milletvekilliği ve dokunulmazlık vaat edildiğini ileri sürerek, "Bunların gözünde milletvekilliği millete hizmet makamı değil; suçu örtmenin, yargıdan kaçmanın ve hırsızlığa zırh bulmanın aracıdır" ifadelerini kullandı.

Şeffaflık söylemiyle bu tutumun bağdaşmadığını ve milletin Meclis çatısının hangi amaçlarla kullanılmaya çalışıldığını gördüğünü vurgulayan İnan, "Milletin malına uzanan kirli elleri korumak, rüşvet iddialarını ve mali skandalları örtmek için dokunulmazlıklar bir kalkan olamaz" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL’DEN YÜREĞİ YETİYORSA MANİSA’YA CANLI BAĞLANTI YAPMASINI BEKLERDİM"

Özgür Özel’in önceki hafta gerçekleştirdiği kurultayı ve Silivri’den yapılan canlı bağlantıyı eleştiren İnan, "Geçtiğimiz hafta bu kurultay şaibelerinin baş aktörü Özgür Özel, yeni bir kurultayla milletin karşısına çıktı; İstanbul’daki yolsuzluk düzeninin iddia edilen mimarıyla Silivri’den canlı bağlantı yaptı! Ama ben Özgür Özel’den, yüreği yetiyorsa bir sonraki toplantısında Manisa’ya canlı bağlantı yapmasını beklerdim! Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne bir bağlantı aç, oradaki eski dostlarına bir mikrofon tut bakalım, senin Manisa’da çevirdiklerinle ilgili neler anlatacaklar! Delikanlıysan İzmir’de yapamadıklarını, Aydın’da yapamadıklarını şehzadeler şehri Manisa’da nasıl yaptığını anlat! Sen anlatmazsan biz tek tek millete anlatacağız" ifadelerini kullandı.



"SENİN DAVALARINDAN KORKUP BİR MİLİM GERİ ADIM ATARSAK NAMERDİZ"

Özgür Özel’in kendisine ikinci tazminat davasını açtığını ve teşkilat toplantılarında yaptığı açıklamaların ardından avukatlarına tebligatlar geldiğini belirten İnan, "Ben ne zaman sizinle buluşup Özgür Özel’in bu gerçeklerini açıklasam, ertesi gün avukatlarımıza bir tebligat geliyor. Bana ikinci tazminat davasını açmış. Özgür Özel’in dava açma hakkına saygımız var. Ama buradan söylüyorum, iki değil, 22 tane dava açmazsan hatırım kalır. Senin davalarından korkup bir milim geri adım atarsak namerdiz! Sabahtan akşama kadar Türk yargısına hakaret edip bizim her sözümüzden sonra koşa koşa adliye koridorlarına sığınmasındaki iki yüzlülüğü de milletimizin takdirine bırakıyorum. Konak’ta söylediğim ve davaya konu ettiği sözleri tek harfini değiştirmeden buradan yüzüne çarpıyorum: Özgür Özel, İzmir’den uzak dur. Manisa’dan ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden uzak dur. O kirli ilişkilerine Manisa’yı alet etme" dedi.

ÜMİT ÖZLALE'YE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

İnan, "fon şeytanları" olarak nitelendirdiği kişilerin kendi yaptıklarının konuşulmasını engellemek için Özel ve ekibini sahaya sürdüğünü öne sürdü.

Özel'in de Ümit Özlale, Ali Mahir Başarır, Zeynel Emre ve Murat Emir'i "birer paravan olarak ateşe attığını" savunan İnan, "Sözde 'bilgi sızdırıyoruz', 'eleştiriyoruz' diyerek hedef şaşırtmaya çalışıyorlar. Buradan açıkça sesleniyorum. Eleştiri adı altında yaptıklarınızın bu fon şeytanlarının işine nasıl yaradığını görün ve kime hizmet ettiğinizi sorgulayın." diye konuştu.

Özlale'nin yaklaşık 1,5 yıl önce AK Parti'ye katılmak için kendisiyle görüşmeler yaptığını iddia eden İnan, şöyle devam etti:

"O gün karşıma geçip içinde bulunduğun siyasi ortamdan dert yanıp, 'Benim bu kirli ilişkilerden, bu adamlardan haberim yoktu, nasıl bir çukurun içine düştüm bilmiyorum ama kendimi bu pisliklerden koruyacağım' ifadelerini bize kullanıyordun. Ne oldu da dün yüzüme karşı takdir ettiğin, başarısını övdüğün bir siyasetçiye bugün sosyal medyadan 'Sen daha doğmamışken' diye başlayan üstenci tweetler atmaya başladın? Görülen o ki kendini koruyacağım dediğin o çarkın ve o arkadaşların kirli gündemine tamamen esir olmuşsun."

Özlale'ye, söz konusu görüşmelerde kullandığını öne sürdüğü ifadeleri inkar etmemesi yönünde çağrıda bulunan İnan, "Eğer Genel Başkanın Özgür Özel'in elinde bir bilgi, bir belge varsa çıksın mertçe kendisi konuşsun. Başkalarının hesabına kendinize mayın eşekliği yaptırtmayın. Hangi ismin arkasına saklanırsanız saklanın, yarın bu kurgular çöktüğünde hepiniz çok kötü ortada kalacaksınız." dedi.



CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI'YA YÖNELİK SÖZLERE TEPKİ

İnan, bir akademisyenin AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi'ne ilişkin çalışmalarına yönelik sözlerini de eleştirdi.

Çankırı'ya yönelik "Sen Mardinlisin, karışamazsın, git midye sat" ifadelerinin kullanıldığını aktaran İnan, bu sözleri nefret söylemi olarak nitelendirdi.

İnan, "Sen Mardinli hemşehrilerimizin kesip attığı tırnak bile olamazsın. Senin o kibirli, çamur zihniyetini biz yıllar önce sandığa gömdük. Midyeci kardeşlerimizin alın teri, senden on kat daha fazla İzmir ruhunu temsil ediyor. " ifadelerini kullandı.

"MECLİSİMİZDEN 18 GÜNDE KANUN ÇIKARDIK"

Fon meselesinde devletin denetim kurumlarının sorunu tespit etmesinin ardından savcılığın harekete geçtiğini belirten İnan, vatandaşların haklarının korunması için yürütülen çalışmaları rakamlarla anlattı. Milletin alın terine göz diken fon şeytanlarıyla mücadele edeceklerini söylediklerini ve anında gereğini yaptıklarını söyleyen İnan, "Sorunu önce bizim devletimizin denetim kurumları tespit etti, savcılık anında harekete geçti, vatandaşın tek kuruşu yanmasın diye Meclisimizden 18 günde kanun çıkardık" ifadelerini kullandı.

Bu konu hakkında bilgiler paylaşan İnan, "119 fonda 445 bine yakın yatırımcıya toplam yaklaşık 161 milyar liralık ödeme yapıldı. Bunun 144,7 milyar lirası nakit ödendi, 16,2 milyar lirası varlıklarla karşılandı. İnan, 371 bin 21 yatırımcının parasının tamamını aldığını, olağanüstü tasfiye kapsamındaki 337 bini aşkın vatandaşın hakkına kavuştu. Kalan ödemeler ve yurt dışına kaçırılmaya çalışılan varlıklar için takibin sürüyor" diye konuştu.



"136 TUTUKLAMA, 417 KİŞİ VE 149 KURUMUN MALVARLIĞINA EL KOYMA"

Paraların geri ödenmesiyle dosyanın kapanmadığını vurgulayan İnan, ihmal, kusur veya kastı bulunan herkes hakkında işlem yürütüldüğünü ifade etti. İnan, "Eski bakanmış, bakan yardımcısıymış, milletvekiliymiş, bürokratmış diye kimsenin gözünün yaşına bakılmadı, hepsi hakkında işlem başlatıldı" dedi. Soruşturmada 500 şüpheli bulunduğunu, 136 kişinin tutuklandığını, 285 kişiye adli kontrol uygulandığını, 417 kişi ve 149 kurumun malvarlıklarına el konuldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan talimatıyla Devlet Denetleme Kurulunun denetim yapan kurumlar dâhil inceleme yürüttüğünü belirten İnan, "Gelin rakamlarla, devlet ciddiyetiyle açık açık konuşalım. Milletimizin alın terine göz diken fon şeytanlarıyla mücadele edeceğiz dedik ve anında gereğini yaptık. Sorunu önce bizim devletimizin denetim kurumları tespit etti, savcılık anında harekete geçti, vatandaşın tek kuruşu yanmasın diye meclisimizden 18 günde kanun çıkardık! Tam 445 bine yakın yatırımcıya, 119 fonda toplam yaklaşık 161 milyar lira ödeme yapıldı. Bunun 144.7 milyar lirası doğrudan nakit ödendi, 16.2 milyar lirası varlıklarla karşılandı. 371 bin 21 yatırımcı parasının tamamını aldı, olağanüstü tasfiyedeki 337 bini aşkın vatandaşımız hakkına kavuştu; Kalanlar ve yurt dışına kaçırılmaya çalışılan varlıklar için de nefes aldırmadan iz sürüyoruz. Üstelik paranın geri ödenmesiyle bu dosya kapanmıyor. İhmali, kusuru veya kastı olan hiç kimseye en küçük bir gevşeme gösterilmiyor ‘Eski bakanmış, bakan yardımcısıymış, milletvekiliymiş, bürokratmış’ diye kimsenin gözünün yaşına bakılmadı, hepsi hakkında işlem başlatıldı. 500 şüphelinin bulunduğu soruşturmada 136 kişi tutuklandı, 285 kişiye adli kontrol uygulandı, 417 kişi ve 149 kurumun malvarlıklarına el konuldu! Cumhurbaşkanımızın doğrudan talimatıyla devlet denetleme kurulu denetim yapan kurumlar dahil her yeri inceliyor. Çünkü bizim kitabımızda hiçbir makam milletin hakkından büyük değildir. Milletin ekmeğine kim el uzatmışsa hesabını burnundan fitil fitil getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz" dedi.

"ÇEŞME PROJESİ İÇİN DE ÇALIŞACAĞIZ, KARŞIYAKA STADYUMU İÇİN DE ÇALIŞACAĞIZ"

İzmir’e hizmet gündemini sürdüreceklerini belirten İnan, "Çeşme Projesi için de çalışacağız, Karşıyaka Stadyumu için de çalışacağız, İkinci Çevre Yolu için de gece gündüz çalışacağız, siz de bizi izleyeceksiniz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır