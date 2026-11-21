Olay, Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.S. ile S.O.F. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

ÖNCE TARTIŞTI ARDINDAN OTOMOBİLİNİ KURŞUNLADI

Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan şüpheli, S.S.'nin kullandığı otomobile doğru silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafından yapılan incelemede otomobilin arka bagaj kapağı ve sol arka çamurluğunda iki adet mermi izi tespit edildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan S.O.F., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır