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    4. Dünya günlerce bu denizaltını konuşmuştu! Geminin patlamasından 4 ay sonra insan kalıntıları keşfedildi

    Dünya günlerce bu denizaltını konuşmuştu! Geminin patlamasından 4 ay sonra insan kalıntıları keşfedildi

    11.10.2023 08:16 | Son Güncelleme:
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    Titan denizaltısının Titanik'e dalış sırasında patlamasından dört ay sonra insan kalıntıları bulundu. Sahil Güvenlik, Titan'ın Atlantik Okyanusu yüzeyinin altına derin bir dalış sırasında patlamasının ardından enkaz alanından insan kalıntıları da dahil olmak üzere kalan enkazı topladı.

    Atlantik Okyanusu'nda batan Titanik enkazını görmek için turistik bir tur düzenleyen OceanGate şirketinin Titan adını verdiği denizaltısı tüm dünyanın ilgisini çeken bir şekilde 18 Haziran'da kaybolmuştu. Enkaza 1.600 fit (488 metre) uzakta Titan denizaltısının içindeki 5 yolcusuyla birlikte “bir iç patlama” sonucunda parçalandığı tahmin edilmişti. Denizaltının 5 yolcusu Stockton Rush, Şehzade Davut ve oğlu Süleyman Davut, Hamish Harding ve Paul-Henri Nargeolet hayatını kaybetmişti. Kazadan 4 ay sonra Sahil Güvenlik denizaltının kalan parçalarını kurtarmak için yeni bir adım attı.

    TİTANYUM UÇ KAPAK BULUNDU

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    Enkazın bulunduğu alanda denizaltının 6.7 metrelik titanyum uç kapağına ulaşıldı. Sahil Güvenlik'in Titan'ın Atlantik Okyanusu yüzeyinin altına derin bir dalış sırasında patlamasının ardından enkaz alanından insan kalıntıları da dahil olmak üzere kalan enkazları topladığını söyledi.

    Titan'ın enkazından başka varsayılan insan kalıntıları da dikkatle çıkarıldı ve ABD'li tıp uzmanları tarafından analiz edilmek üzere nakledildi. ABD Donanması ile yapılan anlaşma kapsamında gerçekleştirilen kurtarma misyonu, Titanik'ten yaklaşık 1.600 fit (488 metre) uzakta okyanus tabanındaki ilk kurtarma operasyonlarının devamı niteliğindeydi.

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