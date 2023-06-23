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İlginç tesadüf! Kayıp Titan denizaltındaki İngiliz milyarderin eşinin Titanik’le bağlantısı şaşkına çevirdi... Titanik’te ölen çiftin torunu çıktı

23.06.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atlantik Okyanusu’nda batan Titanik enkazını görmek için turistik bir tu düzenleyen OceanGate şirketinin Titan adını verdiği denizaltısı kayboldu. Yeterli oksijenleri kalmadığı OceanGate firması, denizaltında bulunan 5 kişinin tamamının öldüğüne inandıklarını söyleyerek bir taziye mesajı yayınladı. Denizaltında bulunan İngiliz milyarder Stockton Rush’ın elşi Wendy Rush’ın 1912 yılında batan Titanik’te ölen çiftin torunu olduğu ortaya çıktı.

İlginç tesadüf! Kayıp Titan denizaltındaki İngiliz milyarderin eşinin Titanik’le bağlantısı şaşkına çevirdi... Titanik’te ölen çiftin torunu çıktı

10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkan Titanik gemisi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü. Titanik enkazı görmek için düzenleyen OceanGate şirketinin Titan adını verdiği denizaltısı Atlantik Okyanusu’na yaptığı seferde kayboldu. Dünya basının yakından takip ettiği olayda ilginç bir tesadüf ortaya çıktı. Titan denizaltısının içinde bulunan kayıp denizaltının da üreticisi olan OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Rush'ın eşi Wendy Rush'ın, 1912'deki Titanic kazasında ölen Isidor Straus ve eşi Ida Straus'un büyük büyük torunu olduğu anlaşıldı.

BÜYÜK TORUNU OLDUĞU ANLAŞILDI

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İngiliz milyarderin eşi Wendy Rush, New York Times'ın (NYT) aktardığına göre Strause'ların 1905'te Dr Richard Weil ile evlenen kızlarından Minnie'nin soyuna dayanıyor. NYT'ın yaptığı araştırma ve arşiv kayıtlarına göre; Isidor Straus ve eşi Ida, Titanik'in 1912'deki son yolculuğunda gemideki en zengin kişiler arasında yer alıyordu.Dünyaca ünlü Macy's mağazasının ortaklarından olan Ida Straus, 1845 doğumluydu.

KAPAK 1

Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği kazada 1845 doğumlu olan Isa Straus kadınlara ve çocuklara öncelik verilmesine rağmen eşi olmadan kurtarma botuna binmek istemedi ve batan gemide kaldı. Isidor Straus'un cesedinin Titanik battıktan yaklaşık 2 hafta sonra denizde bulunurken, Ida Straus'un izine ise hiçbir zaman rastlanmadı.

AYNI KADERİ Mİ PAYLAŞTILAR?

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Yaklaşık 96 saatlik oksijen kaynağıyla yola çıkan ve yolculuk süresinin 2,5 saat öngörüldüğü Titan'ın, "Polar Prince" adlı gemiyle iletişimi, dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesilmişti. Denizaltının kaybolmasından sonra oksijen kaynağının bitmesiyle birlikte OceanGate şirketi denizaltında bulunan 5 kişinin tamamının öldüğüne inandıklarını dile getirdi.

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OceanGate'den yapılan yazılı açıklamada, "CEO'muz Stockton Rush, Şehzade Davut ve oğlu Süleyman Davut, Hamish Harding ve Paul-Henri Nargeolet'in ne yazık ki öldüğüne inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

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